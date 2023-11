Lausprecher-Attacke in der Berliner Stabi Palästina-Protest mit versteckten Bluetooth-Boxen

Ein pro-palästinensisches Protestbündnis hat am vergangenen Freitag mit einer Lautsprecher-Attacke den Betrieb der Staatsbibliothek am Kulturforum gestört. Laut Angaben der Staatsbibliothek fand die Aktion am Nachmittag gegen 16 Uhr statt.

Dabei hatten Aktivisten offenbar mehrere Bluetooth-Lautsprecher in Regalen hinter Büchern versteckt. Wie im Internet kursierende Videos zeigen, wurden darauf laut Parolen wie „Free Palestine“ und „Stop the Genocide“ und „Eure Geschichte wiederholt sich“ abgespielt.

Mitarbeiter hätten sechs Bluetooth-Lautsprecher eingesammelt, sagte eine Stabi-Sprecherin am Mittwoch dem Tagesspiegel. Man habe Strafanzeige erstattet. Die Polizei teilte mit, dass der Vorgang dort bekannt sei und überprüft werde.

Gruppen aus dem linken Spektrum

Mit der Aktion wollten die Aktivisten die Stabi-Besucher der aufrütteln und „die Komplizenschaft des deutschen Staates mit Israels genozidalen Aggressionen anprangern“, schreibt das Bündnis in einem englischsprachigen Statement. Der deutschen Regierung wirft die Gruppe „neofaschistische Kriminalisierung der Solidarität mit Palästina“ vor.

Hinter der Aktion steht offenbar das Bündnis „Global South United“, das nach eigenen Angaben die Gruppen hinter der propalästinensischen Demonstration in Berlin am 7. November vereint. Teil des Bündnisses sind demnach offenbar Gruppen wie „Palästina spricht“ und die „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“, die beide aus dem linken politischen Spektrum stammen.

Alle Gruppen des Bündnisses eint die Ablehnung Israels, dem sie einen „Genozid“ in Palästina vorwerfen. In der Vergangenheit kam es auf Demonstrationen, die von diesen Gruppen organisiert wurden, immer wieder zu antisemitischen und israelfeindlichen Parolen, teils wurde auch das Existenzrecht Israels geleugnet.

Ebenfalls Teil des Bündnisses ist offenbar die Gruppe „Aatma“, die sich nach eigener Angabe aus Mitgliedern der Berliner Kunst- und Partyszene zusammensetzt. In einem Statement beklagt Aatma etwa die „Dehumanisierung der Palästinenser“ und wirft den Medien Rassismus vor. (mit hhk)