Laut Medienbericht Offenbar mehr Zulauf bei Berliner AfD seit Geheimtreffen mit Rechtsextremen

Die Berliner AfD profitiert offenbar vom Bekanntwerden des Geheimtreffens mit Rechtsextremen, auf dem Deportationspläne für Menschen mit Migrationsgeschichte diskutiert wurden. Wie der „RBB“ berichtet, seien bei der Berliner AfD seit der Enthüllung des Treffens durch die Rechercheplattform Correctiv am 10. Januar 63 Mitgliedsanträge eingegangen. Das seien deutlich mehr als im Durchschnitt des vergangenen Jahres.

2023 ist die Berliner AfD um insgesamt 278 Mitglieder gewachsen – im Schnitt also um etwa 23 pro Monat. Die Zahlen beruhen auf Angaben der AfD und lassen sich nicht überprüfen. Berlinweit gewann die AfD damit im vergangenen Jahr die meisten Neumitglieder.

Mitgliederstärkste Partei blieb mit großen Abstand die SPD, auch wenn sie Ende 2023 insgesamt 878 Personen weniger zählte als Ende 2022. Auf Rang zwei folgten die Grünen. Sie hielten ihren Mitgliederstand mit 12.981 Personen (+18) trotz des Ausscheidens aus dem Senat konstant. Knapp dahinter folgt die CDU. Sie steigerte ihre Mitgliederzahl leicht um 118 Personen auf 11.936.

„Seitdem die CDU in Berlin wieder in der Verantwortung ist, können wir einen deutlichen Überhang der Eintritte über die Austritte feststellen“, teilte Landesgeschäftsführer Dirk Reitze dem Tagesspiegel Anfang des Jahres mit. Das Plus resultiere demnach insbesondere aus Zugängen seit dem Frühjahr 2023.

Auf 7175 Mitglieder kamen die Berliner Linken zum Jahresende. Im Saldo ein leichtes Plus von 69 Personen. Einen leichten Verlust musste die FDP hinnehmen. Die Mitgliederzahl der Liberalen sank um 106 Personen auf zuletzt noch 4006.