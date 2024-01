Von Höckes Gnaden Wie rechtsextrem ist die Berliner AfD?

Freitagabend im Berliner Abgeordnetenhaus, Neujahrsempfang der AfD-Fraktion, die Stimmung ist ausgelassen. Jörg Urban, Landesparteichef in Sachsen, ist gekommen, nicht nur dort kann seine Partei mit einem Sieg bei der Landtagswahl in diesem Jahr rechnen. In Thüringen und Brandenburg ist die Lage ähnlich.