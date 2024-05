Gewinner des „Let’s Dance“-Finales Schon wieder ein Kelly

Von wie vielen Mitgliedern der Kelly Family kennen Sie den Vornamen? Wohl kaum von allen, denn in der Zwischenzeit haben die zahlreichen Kinder der musikalischen Hippie-Großfamilie auch schon Nachwuchs. Einer dieser vielen aus der zweiten (oder dritten) Generation könnte Ihnen aber spätestens seit vergangenem Wochenende ein Begriff sein: Gabriel Kelly, 22 Jahre jung und ältester Sohn des jüngsten original Kelly Family-Mitglied Angelo, hat die 17. Staffel der RTL-Erfolgsshow „Let’s Dance“ gewonnen.

Im Finale trat er am vergangenen Freitagabend mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev gegen die Moderatorin Jana Wosnitza und den Berliner Choreografen (und tatsächlich auch Tänzer) Detlef D! Soost an. Letzterer flog dann allerdings als erster raus und bekam somit nur Bronze.

Hohe Bewertung für Soost

Sein langsamer Walzer zu Louis Armstrongs „What A Wonderful World“ überzeugte die Jury offensichtlich nicht, wobei die Bewertung mit 27 Punkten bei einer Höchstwertung von 30 auch nicht schlecht war.

Letztendlich war Gabriel aber sowieso der Favorit, da waren sich viele Experten einig. „Niemand hat es in dieser Staffel geschafft, so gute Endpositionen hinzukriegen“, lobte ihn zum Beispiel Juror Joachim Llambi, obwohl der Sieg noch gar nicht bekannt war. Und tatsächlich, selbst als sich der Schuh von Tanzpartnerin Dzumaev im Kleid verhedderte, ließ sich das Paar nicht aus der Ruhe bringen und tanzte weiter, als hätten sie nie etwas anderes getan.

Auch Maite Kelly hat schon bei „Let’s Dance“ gewonnen

Das „Let’s Dance“-Talent scheint bei den Kellys familiär bedingt, vor 13 Jahren erreichte bereits Gabriels Tante Maite Kelly die oberste Stufe des Siegertreppchens. Kein Wunder also, dass viele der zahlreichen Familienmitglieder mitfieberten: In einem Videoclip grüßten unter anderen Patricia Kelly („Du wirst auf jeden Fall gewinnen“) oder der durch den Garten tanzende Jimmy Kelly: „Sogar mich hast du jetzt angesteckt“.

Vater Angelo saß derweil im Studio und sprach seinem Sohn Mut zu: „Ich habe dir oft im Leben gesagt, es ist nicht immer wichtig, was du machst, sondern vielmehr wie du es tust“. Er und die ganze Familie seien sehr stolz.

Privatstunden bei der Tanzpartnerin

Direkt im Anschluss an die Sendung, kurz nach Mitternacht, erzählte der Kelly-Sproß im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig, wofür er seine Gage ausgeben wolle: Privatstunden bei Tanzpartnerin Dzumaev in Bremen nämlich.

Dass die beiden ein gutes Team sind, bestätigte auch die Profitänzerin. Es sei „eine ganz besondere Staffel“ für sie gewesen, sie werde die vielen schönen Moment mit dem 22-Jährigen nie vergessen. Im Interview mit Ludowig wurde sie sogar fast ein bisschen emotional: „Ich möchte einfach Gabriel Danke sagen, dass er immer mir zu hundert Prozent vertraut hat und an uns geglaubt hat, als Einheit, als Team!“

Ich hoffe, viele junge Leute gehen in die Tanzschule, hören auf mit Tiktok und Social Media und bewegen sich! Motsi Mabuse, Jurorin in der Sendung „Let’s Dance“.

Mit Gabriel Kelly gewinnt bereits das zweite Jahr in Folge eine vergleichsweise junge Person mit großer Reichweite und sehr bekannten Eltern. 2023 ging der Pokal an Boris Beckers Tochter Anna Ermakova. Den Einfluss, den dieser Umstand haben könnte, dürfte insbesondere Jurorin Motsi Mabuse freuen, die noch in der Sendung einen Wunsch äußerte: „Ich hoffe, viele junge Leute gehen in die Tanzschule, hören auf mit Tiktok und Social Media und bewegen sich!“ (mit dpa)