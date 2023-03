„Letzte Generation“ in Berlin Klimaaktivisten beschmieren Grundgesetz-Skulptur am Bundestag

Klimaaktivist:innen haben am Samstagmorgen in Berlin die Glasskulptur „Grundgesetz 49“ nahe dem Bundestagsgebäude beschmiert. Ein Polizeisprecher bestätigte am Samstagmorgen, dass „sechs Personen die Gedenkstätte mit einer Flüssigkeit beschmiert oder übergossen und auch beklebt“ hätten – womit, sei noch nicht klar. Die Polizei Berlin sei gegen 9.10 Uhr alarmiert worden. Die Aktion richte sich gegen die Nutzung von Erdöl, wie die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ mitteilte.

Wie der Sprecher sagte, seien Einsatzkräfte der Polizei Berlin vor Ort, um die Personalien der Tatverdächtigen aufzunehmen. Die Maßnahmen liefen noch. Geprüft werde aktuell auch, ob eine Strafverfolgung aufgenommen werde und gegebenenfalls Platzverweise erteilt würden.

Auf einem Foto der „Letzten Generation“ ist zu sehen, dass schwarze Farbe und Plakate an der Skulptur haften. Auf einem der Plakate steht: „Erdöl oder Grundrechte“. Die drei Meter hohe Skulptur zeigt die 19 Grundrechtsartikel des Deutschen Grundgesetzes in der Originalfassung aus dem Jahr 1949. Vor der Skulptur stehen fünf Personen, die orangefarbene Warnwesten tragen und weitere Plakate in den Händen halten, auf denen steht: „Art. 20A GG = Leben schützen“.

In dem betreffenden Grundrechtsartikel heißt es: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

Lina Johnson, Sprecherin der „Letzten Generation“, teilte zu der Aktion mit: „Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? Im Jahr 2023 geht nur eines von beidem.“ Die Aktivistin Judith Beadle, die sich laut Mitteilung an dem Protest beteiligte, sagte: „Das Verbrennen von Erdöl führt uns in die Klimahölle. In der Klimahölle gibt es keine Menschenwürde, keine Freiheit und kein Recht auf Leben.“

Die Gruppe „Letzte Generation“ war nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin entstanden und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin. (mit dpa)

