Bundestagswahl in Berlin Vorläufiges Endergebnis – AfD gewinnt als einzige Partei Zweitstimmen hinzu

An diesem Sonntag ist die Bundestagswahl 2021 in Berlin teilweise wiederholt worden. Abgestimmt wurde nur in gut einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke: Wahlberechtigt waren knapp 550.000 Berlinerinnen und Berliner. Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale, die Auszählung ging schnell – und dauerte dann doch bis weit nach Mitternacht.

Bei der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021 war es in mehreren Berliner Wahlbezirken zu Fehlern und Pannen gekommen. Viele konnten deshalb ihre Stimmen nicht abgeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte schließlich eine Wiederholung der Bundestagswahl in 455 der 2256 Berliner Wahlbezirke angeordnet.

Alle Entwicklungen dieses außergewöhnlichen Wahltages im Newsblog.