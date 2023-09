„Letzte Generation“ demonstriert in Berlin Blockaden an mehr als zehn Orten – 500 Polizisten im Einsatz

Mit Reizgas besprüht, mit Cola übergossen: Nachdem es am ersten Tag der neuen Blockadewelle der „Letzten Generation“ zu Übergriffen durch wütende Autofahrer gekommen war, kleben sich die Klimaaktivisten in Berlin auch am Dienstag wieder auf die Straße.

Unter dem Motto „Wendepunkt 2023“ sind insbesondere drei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant: vom 18. bis 22. September, vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember.