Liveblog zur Demo gegen rechts 150.000 Teilnehmende am Bundestag in Berlin

Für Samstag hat ein Bündnis aus Initiativen und Organisationen am Reichstagsgebäude zu einer Demonstration und einer Menschenkette gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Angemeldet sind 100.000 Demonstranten, das Motto lautet „Wir sind die Brandmauer: Bündnis gegen Rechts“.

Auslöser für die jüngsten Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilnahmen.