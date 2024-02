Menschenkette um den Berliner Reichstag Wann die Demo am Samstag startet und wer alles auftritt

100.000 Menschen werden am Samstag, 3. Februar, zur Großdemo gegen rechts in Berlin erwartet. Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ ruft das Netzwerk „Hand in Hand“ zu einer Menschenkette um den Bundestag auf. Mehr als 1.300 Organisationen haben den Aufruf unterschrieben.

Ob Musikprogramm und Redner:innenliste, Kundgebungsort oder Ausweichflächen – hier finden Sie alle Informationen rund um die Demonstration.

Eckdaten zu Kundgebung „Wir sind die Brandmauer“ Wann? Samstag (3. Februar), ab 13 Uhr

Samstag (3. Februar), ab 13 Uhr Wo? Wiese vor dem Bundestag

Kundgebungsort: Wo findet die Demo statt?

Die Kundgebung soll um 13 Uhr auf der Bundestagswiese beginnen. Angemeldet sind 100.000 Personen. Bei einem großen Andrang werde die Berliner Polizei neben dem ursprünglichen Veranstaltungsgebiet im Laufe des Tages Ausweichflächen öffnen, sagte eine Sprecherin zum Tagesspiegel. Diese sind:

Die Grünfläche südlich des Kanzleramts; Der Park im Spreebogen; Die Straße des 17. Juni zwischen Platz des 18. März und Yitzhak-Rabin-Straße; Der Washingtonplatz am Hauptbahnhof

Um den Andrang zu kontrollieren, könne die Polizei einzelne Zugangspunkte wie Brücken oder U-Bahnhaltestellen schließen. Bei der letzten Großdemo auf der Reichstagswiese am 21. Januar wurde die Haltestelle der U5 Bundestag geschlossen. Dies sei auch an diesem Samstag möglich, sagte die Polizeisprecherin.

Es sei wichtig, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten, so die Sprecherin weiter. Nur so könnten Flucht- und Rettungswege freigehalten werden.

Demo-Programm: Welche Redebeiträge und Musikacts sind geplant?

Die Kundgebung wird mit einer Rede der Journalistin Anna Dushime und des Aktivisten Tareq Alaows eröffnet. Anschließend gibt es ein vollgepacktes Programm mit Reden und musikalischen Beiträgen.

Das vorläufige Programm am 3.2.2024 13-14 Uhr Sultana Sadiqi und Lena Grundmann im Gespräch

Axel Grafmanns und Miriam Tödter im Gespräch

Düzen Tekkal, Autorin und Fernsehjournalistin

Stephan Anpalagan, Journalist und Kolumnist

Patoni Teichmann, Aktivistin

Laura Gelhaar, Inklusionsaktivistin 14-15 Uhr Jeanette Gusko, Correctiv

Elena Koutidou, Neue deutsche Medienmacher*innen

Martin Kaul, Reporter ohne Grenzen

Fatuma Musa Afrah, Aktivistin

Rieke van Kleef, Kulturarbeiterin und Veranstalterin 15-16 Uhr Jakob Springfeld, Aktivist und Autor

Jugendliche Ohne Grenzen

Omas gegen Rechts

Newroz Duman, Initiative 19. Februar

Cornelia Kerth oder Florian Gutsche, VVN BDA

Katja Karger, Vorsitzende DGB Berlin-Brandenburg

Christoph Bautz, campact Musikbeiträge gibt es unter anderem von: Deichkind

Nina Chuba

Malonda

Bündnis „Hand in Hand“: Wer sind die Veranstalter?

„Eine Menschenkette um den Bundestag soll als symbolische Brandmauer die Demokratie vor dem Rechtsruck verteidigen“, sagte Tareq Alaows, der sich für Pro Asyl bei dem Netzwerk engagiert, zum Tagesspiegel.

Das Bündnis wolle sich Hass und Hetze entgegenstellen, um der „rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen“. Dies schreibt das Netzwerk in einem Pressestatement.

„Hand in Hand“ habe sich vergangenes Jahr gegründet, um die „Zivilgesellschaft anlässlich der Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen in diesem Jahr aufzurufen, sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen“.

Wer unterstützt die Berliner Großdemo am 3.2.2024? Mehr als 1.300 Verbände und NGOs unterstützen den Aufruf. Neben zahlreichen kleinen Initiativen finden sich auch große Organisationen wie die Gewerkschaften Verdi, GEW und IG Metall, Amnesty International, Attac, BUND, Caritas, die Evangelische Kirche, Flüchtlings-Hilfsorganisationen und auch die Klimaprotestgruppen Extinction Rebellion und Letzte Generation. Eine vollständige Aufzählung der Unterzeichner findet sich auf der Webseite des Bündnisses.

„Die Proteste der vergangenen Wochen haben gezeigt: Die Zivilgesellschaft ist die Brandmauer gegen die rassistischen und demokratiefeindlichen Pläne der Rechtsextremisten“, erklärt Alaows.

„Wir verteidigen die Demokratie gegen rechte Ideologien und Populismus.“ Das Bündnis fordere ein klares Bekenntnis aller demokratischen Parteien zur AfD: „Es darf und wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, nirgendwo und niemals“, so Alaows weiter.

Proteste gegen rechts in ganz Deutschland

An den vergangenen beiden Wochenenden hatten in vielen deutschen Städten Hunderttausende Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Berlin waren es am 21. Januar nach Angaben der Polizei mehr als 100 000 Demonstranten, die sich im Regierungsviertel versammelten.

Anlass für die jüngsten Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilnahmen. Dabei war es unter dem Schlagwort „Remigration“ um die millionenfache Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gegangen. (mit dpa)