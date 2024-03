Mann am Alexanderplatz geschlagen und getreten Berliner Polizei identifiziert Tatverdächtige nach Fahndung

Die Berliner Polizei hat nach einer öffentlichen Fahndung die vier Tatverdächtigen identifiziert, die am 16. August 2022 eine gefährliche Körperverletzung gegen einen 32-Jährigen begangen haben sollen. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Demnach stellte sich 24-jähriger Verdächtiger bereits kurz nach Veröffentlichung der Fahndung am 13. März 2024 bei der Polizei. Zwei 17-Jährige seien im Rahmen der Ermittlungen namhaft gemacht worden. Ein 19-Jähriger habe sich daraufhin selbst gestellt, teilte die Polizei mit.

Gegen 22.40 Uhr soll es am 16. August 2022 in einem Bus der Linie 248 zu einem Streit zwischen den Tatverdächtigen und dem damals 32-Jährigen gekommen sein. Als alle fünf an der Bushaltestelle Grunerstraße Ecke Dircksenstraße am Alexanderplatz ausstiegen, sollen die Männer den Mann geschlagen und getreten haben. Er wurde mit einer Platzwunde und Schulterverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. (Tsp)