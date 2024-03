Massenschlägerei in Neukölln? Rund 40 Personen geraten in Berliner Hinterhof aneinander

In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der rund 40 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel am Sonntagmorgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Polizei zufolge hatten unbekannte Anrufer gegen 23.20 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Hinterhof am Kiehlufer alarmiert. Sie hatten dort bemerkt, dass eine größere Gruppe Menschen zunächst in Streit geraten, schließlich auch handgreiflich geworden war. Beim Eintreffen der Polizei habe die Mehrzahl der Beteiligten die Flucht ergriffen.

Medienberichte, wonach die Polizei Pfefferspray eingesetzt haben soll und mehrere Menschen, darunter ein Polizist, verletzt worden seien, konnte das Lagezentrum am Sonntagmorgen zunächst weder bestätigen noch dementieren.