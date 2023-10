Lieferando bringt jetzt auch Elektrogeräte Express-Lieferung für Mediamarkt-Saturn

Die Elektronikkette Mediamarkt-Saturn und der Essen-Lieferdienst Lieferando rücken noch enger zusammen. Ab sofort können Artikel direkt aus den Märkten zugestellt werden, teilt Lieferando mit. Bisher war das nur bei Produkten aus dem Online-Shop von Mediamarkt innerhalb des S-Bahn-Rings möglich. Dadurch erhöhe sich das lieferbare Sortiment auf mehr als 1000 Artikel. Die Lieferzeit variiere zwischen 40 und 60 Minuten, je nach Markt und Kundenadresse.

„Die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn in diesem Umfang kurz vor Beginn des nachfragestarken Weihnachtsgeschäfts weiter auszubauen, ist strategisch wichtig und darüber hinaus ein großer Erfolg“, erklärt Lieferando Geschäftsführerin Katharina Hauke.

Lieferung kostet eine Gebühr

Für die Express-Lieferung am gleichen Tag werde eine „Servicegebühr“ von 99 Cent berechnet, außerdem fallen – je nach Entfernung – Liefergebühren bis zu fünf Euro an.

Bislang sind fünf Berliner Märkte an den neuen Service angeschlossen, die Mediamärkte im Alexa in Mitte, in den Neukölln-Arcaden, im Shoppingcenter „Das Schloss“ in Steglitz, in Prenzlauer Berg (Ostseestraße) sowie der Saturn-Markt im Europa-Center in der City-West. Auch in Leipzig und Dresden soll der Lieferservice demnächst starten.