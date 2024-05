Mehrere Messerstechereien in Berlin Polizei nimmt Männer in Gesundbrunnen und Spandau fest

Ein 19-Jähriger ist am Montag in Berlin-Gesundbrunnen festgenommen worden, nachdem er einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 19.20 Uhr soll auf dem Vorplatz des Bahnhofes Gesundbrunnen Streit zwischen zwei Gruppen ausgebrochen sein.

Dabei soll ein Mann einem 17-Jährigen mit einem Messer ins Gesäß gestochen haben, anschließend flüchtete er. Zeugen riefen die Polizei, diese nahm den Mann fest. Der verletzte 17-Jährige kam in eine Klinik.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch in Spandau ist es zu Festnahmen nach Messerattacken gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie am Montagabend von einem 16-Jährigen alarmiert. Dieser gab an, gegen 21.50 Uhr vor dem Rathaus Spandau am Altstädter Ring von vier Männern beraubt, geschlagen und getreten worden zu sein. Durch ein Messer soll er Stichverletzungen am Rücken erlitten haben.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Beamte nahmen die vier Verdächtigen – ein 13-Jähriger, zwei 17-Jährige und ein 39-Jähriger – in der Nähe fest.