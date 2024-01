Mehrere Personen verletzt Angriffe bei Cafe in Berlin-Neukölln

Drei Personen wurden im Umfeld eines Cafés in Berlin-Neukölln durch zwei Angriffe leicht verletzt. Donnerstagnachmittag soll erst eine gefährliche Körperverletzung stattgefunden haben. Kurz danach sei es zu einem versuchten Raub gekommen. Dieser sei durch einen Gast verhindert worden, berichtet die Polizei. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Ein 22-jähriger Mann soll am Donnerstagnachmittag gegen 13:40 ein Café in der Reuterstraße betreten haben. Dort habe er einen 51-jährigen Gast mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Ein 44-jähriger Besucher habe daraufhin eingegriffen. Der 22-jährige, mutmaßliche Angreifer sei daraufhin geflohen, berichtet die Polizei in einer Meldung.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Angreifer von den beiden Gästen identifiziert worden sein. Dies sagte ein Sprecher der Polizei zum Tagesspiegel. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen an der Hand. Sie benötigten keiner medizinischen Versorgung. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zuvor einen weiteren Angriff gegeben hatte.

Etwa eine Stunde zuvor soll ein anderer Mann durch eine weitere männliche Person mit einem Messer in das Bein gestochen worden sein. Danach hätten sich die beiden Personen vom Tatort entfernt. Keiner der Männer habe eine Anzeige erstattet, berichtet die Polizei in ihrer Meldung. Bei einer gefährlichen Körperverletzung handelt es sich um ein sogenanntes Offizialdelikte. Bei dieser ist eine Strafverfolgung zwingend. Deshalb habe die Polizei ein Verfahren eingeleitet. Dies bestätigte ein Sprecher dem Tagesspiegel.