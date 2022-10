Messe für Gründer und Unternehmer in Berlin Durchstarten in die Selbstständigkeit

Ein Unternehmen zu gründen ist nicht einfach, schon gar nicht in Krisenzeiten. Am Freitag und Sonnabend kommen Gründungsinteressierte und junge Unternehmer:innen in Berlin zusammen, um Know-how und Erfahrungen auszutauschen. In der Arena Berlin in Treptow finden die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) statt. Wer sofort durchstarten will, kann an einem Gründerwettbewerb teilnehmen.

Die Messe findet in diesem Jahr zum 38. Mal statt. Sie wird von den Investitionsbanken der Länder Berlin (IBB) und Brandenburg (ILB) veranstaltet. Die Senatswirtschaftsverwaltung und das brandenburgische Wirtschaftsministerium sind Förderer. Außerdem gibt es diverse Medienpartner, zu denen unter anderem der Tagesspiegel gehört.

Am Freitagnachmittag beginnt der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg. Mit der Hilfe von Expert:innen sollen Gründungswillige lernen, wie sie aus einer Geschäftsidee ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept entwickeln können. Der Wettbewerb geht bis Mai 2023 und ist in drei Phasen geteilt. Am Ende jeder Phase wird das beste Konzept mit einem Preisgeld ausgezeichnet, insgesamt werden mehr als 50.000 Euro vergeben.

An beiden Tagen wird es Workshops geben, in denen Fähigkeiten vermittelt werden sollen wie zum Beispiel Verhandlungsführung, Kundengewinnung oder Personalführung. In Seminaren werden forschungsnahe Technologiethemen behandelt wie Robotik oder „Deep Tech“.

Die Wirtschaftsförderung der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam stellt an ihrem Stand die Unterstützungsangebote bei einer Gründung in Potsdam vor. Außerdem bieten Fachleute individuelle Kurzberatungen an zu Themen wie Marketing, Recht und Steuern, Finanzierung und Förderung.

