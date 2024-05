Messerangriff am Vatertag in Berlin Unbekannter sticht 28-Jährigem mit Messer in den Hals und flieht

Bei den Feierlichkeiten um den Vatertag in Berlin wurde im Volkspark Friedrichshain ein Mann schwer verletzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte gegen 20 Uhr an der Paul-Heyse-Straße/Ecke Danziger Straße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 28-Jähriger erlitt eine Stichverletzung im rechten Halsbereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Schwerverletzte wurde vor Ort von Sanitätern behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er noch am Abend notoperiert. Nach Auskunft der Sprecherin besteht keine Lebensgefahr. Die unbekannte Person konnte fliehen und wurde auch am Freitagmorgen noch nicht gefasst. Die Polizei sperrte den Bereich am Abend weiträumig ab. (mit dpa)