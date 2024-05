Messerattacke bei Prügelei in Berlin-Gesundbrunnen Unbekannte attackieren 36-Jährigen und zwei Bekannte

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Gesundbrunnen ist am Donnerstagabend ein 36-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen urinierte der 36-Jährige gegen 20.30 Uhr an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Wollankstraße, als zwei unbekannte Männer ihn von hinten angriffen und auf ihn einschlugen und -traten.

Zwei Bekannte des Angegriffenen, 38 und 39 Jahre alt, eilten ihm zu Hilfe. Es entwickelte sich eine Schlägerei zwischen allen Beteiligten, in deren Verlauf einer der Angreifer ein Messer zog und den 36-Jährigen am Kopf und Arm verletzte.

Während der Auseinandersetzung tauchte eine weitere Person am Tatort auf und attackierte den Verletzten sowie seine Bekannten mit Reizgas. Dadurch erlitten der 38- und der 39-Jährige Reizungen im Gesicht. Im Anschluss flüchteten alle Täter in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Bekannten wurden vor Ort von Sanitätern medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)