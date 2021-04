Nach dem Kippen des Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht hat Berlins Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), Staatshilfen für Mieter in Aussicht gestellt, die dadurch in Not geraten.

Scheel sprach von einem „schweren Tag für die Mieter in Berlin“. Dass der Senat „Neuland betreten“ habe mit der Einführung des Mietendeckels sei allen bewusst gewesen. Dennoch habe es „gute Gründe“ für eine Regelungskompetenz Berlins gegeben.

Niederschmetternd sei das Urteil deshalb, weil die Verfassungswidrigkeit sich rückwirkend auswirke und die Mieter nun gesparte Mieten erstatten müssen. „Wir werden keinen Mieter, der in Not geraten ist, im Stich lassen“, sagte Scheel dem Tagesspiegel. Das sei „eine Frage von politischem Anstand und nicht einer möglichen Staatshaftung“. Dass Berlin Hilfen für Mieter in Not bereitstellen werde, darüber sei er sich einig mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD).

Alle Mieter werden allerdings nicht in den Genuss kommen, sondern nur bei Härten, „wenn man sich die Miete vom Kühlschrank absparen muss“, sagte Scheel.

Trotz des Tiefschlags für den Senat hält Scheel den Berliner Mietendeckel für den richtigen Vorstoß: „Wir haben Neuland betreten und es war richtig, weil wir damit die Debatte über wirksame Maßnahmen gegen die steigenden Mieten angestoßen haben“. Nun gebe es ein „Instrument, das wirksam sein kann – und der Bund ist gefragt, es einzusetzen“.

Hier sieht Scheel mehrere Möglichkeiten, beispielsweise dass der Bund „Öffnungsklauseln“ für die Länder schaffe, ähnlich wie er das zur Scharfstellung der Mietpreisbremse getan habe. Dort gibt der Bund den Rahmen für die Mietbegrenzungen vor, innerhalb dessen die Länder dann Mieten regulieren können.