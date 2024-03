Mildes Wetter und Wolken Bis zu 16 Grad in Berlin und Brandenburg erwartet

In Berlin und Brandenburg werden in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es dabei meist niederschlagsfrei, aber bewölkt.

Der Montag wird laut Wetterdienst mild. Zunächst gibt es viele Wolken, im Tagesverlauf dann von Süden her heitere Abschnitte, die am Nachmittag den Norden erreichen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei vier bis einem Grad mit gebietsweise leichtem Frost in Bodennähe.

Am Dienstag erwartet der DWD in der Region Höchsttemperaturen zwischen 13 und 14 Grad. Zu Tagesbeginn soll es örtlich Dunst oder flachen Nebel geben. Zudem gibt es viele Wolken und vorübergehend etwas Sonnenschein.

In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf vier bis zwei Grad – wieder mit örtlich leichtem Frost in Bodennähe. In der Niederlausitz kann es vereinzelt leicht regnen. Am Morgen erwartet der Wetterdienst streckenweise eine hochnebelartige Bewölkung.

Am Mittwoch werden Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet, es bleibt weitgehend trocken. Nachdem sich einzelne Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben, soll es zunächst eine aufgelockerte Bevölkerung geben. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken im Westen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf sieben bis drei Grad.

Am Donnerstag bleibt es bewölkt, nach Süden werden auch längere heitere Abschnitte erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, es bleibt weitgehend trocken bei allenfalls leichtem Regen, wie es vom DWD hieß.