„Mit einem Taxi nach Paris ...“ ... denn der Nachtzug von Berlin fährt vorerst nicht am Wochenende

Es klang vielversprechend: In Berlin einschlafen und am nächsten Morgen in Paris aufwachen. Täglich sollte der Nachtzug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) die beiden europäischen Hauptstädte mit einer Fahrzeit von 14 Stunden und sechs Minuten verbinden.

Für einen Wochenendtrip nach Paris müssen Berliner aktuell aber auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Nachtzugverbindungen werden derzeit an den Wochenenden ausgesetzt. Zuerst berichtete der RBB.

Die Verbindung war am 11. Dezember vergangenen Jahres an den Start gegangen. Damit verkehrte erstmals seit fast zehn Jahren wieder ein Nachtzug zwischen Berlin und Paris. Die Verbindung betreibt die ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen Staatsbahn SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB. Die Fahrzeuge des sogenannten Nightjets stammen vom österreichischen Konzern. Personell besetzt und vertrieben werden sie von allen beteiligten Eisenbahnunternehmen.

Aktuell stehen nur noch die Verbindungen für Montag und Mittwoch auf dem Plan. Die Freitagsverbindung ist erst wieder ab dem 15. März verfügbar. Für die Rückfahrten von Paris nach Berlin werden lediglich die Verbindungen für Dienstag und Donnerstag aufgeführt. Die nächste Samstagsverbindung steht erst wieder für den 16. März im Plan.

Laut RBB sind die Gründe für die Ausfälle Infrastruktur-Baustellen in Deutschland. Das Unternehmen könne deswegen nicht wie geplant alle Fahrten anbieten. „Wir bedauern, dass wir die Züge aufgrund dieser Baustellen nicht durchführen können“, hieß es schriftlich auf Nachfrage des RBB auf Nachfrage. (Tsp)