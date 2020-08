Schüler an Lichterfelder Schule infiziert, drei Lehrkräfte und Lerngruppe in Quarantäne



Nachdem der Unterricht an den Berliner Schulen am Montag wieder begonnen hat, sind erste Corona-Fälle bekannt geworden. Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist ein Schüler an der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule in Lichterfelde, wie ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung mitteilte. Die betroffenen Mitschüler in der Lerngruppe und drei Lehrkräfte würden sich nun in der 14-tägigen Quarantäne befinden.

Das Kind habe zu Unterrichtsbeginn am Montag von einem mangelnden Geruchssinn berichtet, daraufhin sei es nach Hause zurückgeschickt worden. Ein anschließender Test bei einem Amtsarzt wies die Infektion mit dem Coronavirus nach.

Auch an der Neuköllner Karl-Weise-Schule hat sich ein Mitarbeiter der Schule mit dem Coronavirus infiziert, daraufhin mussten zehn weitere Personen, darunter vier Lehrkräfte, in Quarantäne. „Die betroffenen vier Lehrerinnen und Lehrer betreuen ihre Klassen vom Homeoffice aus“, sagte Karin Korte, Bildungsstadträtin (SPD) für den Bezirk Neukölln am Dienstag. „Der Unterricht fällt nicht aus, sondern findet in verkürzter Form statt.“



Der positiv getestete Mitarbeiter habe sich bereits am Freitag krankgemeldet und habe mit den zehn jetzt in Quarantäne befindlichen Erwachsenen Kontakt gehabt. „Zu keiner Zeit ist er mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt gewesen“, so Korte.