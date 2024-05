Müll-Hauptstadt Berlin Hundekot, Bauschutt, Elektroschrott – was der BSR zu schaffen macht

Nicht nur am 1. Mai versinken die Straßen Berlins im Müll, auch sonst sind sie gepflastert mit Zigarettenkippen, Pappbechern oder Hundekot. Doch stellen mehr noch die illegalen Ablagerungen wie Sperrmüll, Elektroschrott oder beispielsweise in blauen Säcken entsorgter Hausmüll die Berliner Stadtreinigung (BSR) vor erhebliche Probleme und sind mit hohen Entsorgungskosten verbunden. In Hauseingängen, am Straßenrand und sogar tief in den Parkanlagen – überall sind sie zu finden, die ramponierten Tische, zerfledderten Bürostühle oder vor sich hinschimmelnden Matratzen. Doch wo kommen sie her?

„Augenscheinlich wird ein großer Teil der illegalen Ablagerungen nicht durch Privatpersonen verursacht, sondern durch rechtswidrig handelnde Gewerbetreibende“, erklärt Thomas Klöckner, Sprecher der BSR.

Unseriöse Entrümpler und Bauunternehmen

„Es könnte sich hierbei um unseriöse Entrümpelungsfirmen handeln, die ihren Sperrmüll in der Gegend verteilen, oder auch um unseriöse Bauunternehmen, die ihren Bauschutt irgendwo abkippen.“ Das geschehe offenbar, um Entsorgungskosten zu sparen – und so entsprechende Dienstleistungen zu Billigpreisen anbieten zu können, vermutet Klöckner.

Augenscheinlich wird ein großer Teil der illegalen Ablagerungen nicht durch Privatpersonen verursacht, sondern durch rechtswidrig handelnde Gewerbetreibende. Thomas Klöckner, Sprecher der BSR

Und das passiert zu Lasten von Umwelt und Steuerzahler: Für die Entsorgung dieser illegalen Müllablagerungen entstehen laut Klöckner jährlich durchschnittliche Kosten von fünf Millionen Euro. Unerlaubt abgeladene Bauabfälle oder widerrechtlich abgestellte Autowracks seien dabei noch nicht mal mit einberechnet. Diese Kosten stellt die BSR dem Land Berlin in Rechnung.

Durchschnittlich rund 35.000 Kubikmeter illegaler Müllablagerungen beseitigt die BSR im Jahr. Aus der Bezirksstatistik für 2022 geht hervor, dass mit 12.705 Kubikmeter mehr als ein Drittel auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entfielen, der Neukölln als den „Spitzenreiter“ der vorherigen drei Jahre ablöste. Auf Platz drei lag Mitte, gefolgt von Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf. Die saubersten Bezirke waren Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf mit 744 und 584 Kubikmetern.

Erste Ansprechpartner beim Thema illegale Ablagerungen sind die Ordnungsämter. Im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren leiten diese Ermittlungen zu den verursachenden Personen ein. Sie können zudem Streifengänge durchführen und Bußgelder verhängen. Illegale Ablagerungen können den Ordnungsämtern beispielsweise über das Internetportal „Ordnungsamt Online“ gemeldet werden. Die BSR ist hier laut Klöckner hingegen das letzte Glied in der Kette.

Rund 35.000 Kubikmeter illegaler Müllablagerungen beseitigt die BSR im Jahr © dpa/Annette Riedl

„Für eine nachhaltige Lösung des Problems ist es erforderlich, dass die effiziente Beseitigung illegaler Ablagerungen durch konsequente ordnungs- bzw. strafrechtliche Maßnahmen flankiert wird“, meint Klöckner. „Nur auf diese Weise lässt sich verhindern, dass Umweltkriminelle und andere verantwortungslose Menschen unsere Stadt immer wieder als illegalen Müllabladeplatz missbrauchen.“

Um die Sauberkeit der Stadt zu verbessern, brauche es auch ein Verantwortungsbewusstsein der Menschen, ein Faktor, den die BSR durch zahlreiche Kampagnen zu fördern versucht. In einer Kampagne für den Müllproblembezirk Friedrichshain-Kreuzberg heißt es beispielsweise, dass dort täglich allein 42.000 Pappbecher weggeworfen werden, die aneinandergereiht eine Kette vom Alexanderplatz bis zum S-Bahnhof Frankfurter Allee ergeben würden.

Wenn die Leute wüssten, was bestimmte Stoffe anrichten können! Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe

Es gibt auch eine Kampagne gegen falsche Entsorgung von Zigarettenkippen und Hundekot. Zigaretten enthalten demnach etwa 7000 Giftstoffe wie Arsen, Blei oder Chrom. Aus den Filtern gewaschen, landen sie in Flüssen und verunreinigen das Grundwasser. Auch Hundekot stelle die Stadtsauberkeit vor erhebliche Probleme. Im Kot der Fleischfresser finden sich häufig Salmonellen oder der Durchfall-Erreger Campylobacter, dazu Keime oder Würmer. Sickere Hundekot ins Grundwasser, könne er es mit Phosphor und Stickstoff verunreinigen und mit Bakterien verschmutzen, heißt es in der Kampagne.

„Wenn die Leute wüssten, was bestimmte Stoffe anrichten können!“, stöhnt auch Stephan Natz, Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe. Alles, was nicht aus dem Menschen selbst komme, sei im Abfluss unerwünscht, da es je nach Stoff einen Reinigungsaufwand bedeute, der mit Kosten und Energie verbunden sei. Vor allem Chemikalien oder Arzneien erfordern teilweise umfassende Säuberungsprozesse des Abwassers. Beispielsweise bei Schmerzgelen ist oft der Stoff Diclofenac enthalten, der beim Duschen in den Wasserkreislauf gelangt. Als dauerhafter Spurenstoff lässt er sich noch lange im Wasser nachweisen.

Immer wieder erproben die Berliner Wasserbetriebe neue Möglichkeiten, gegen bestimmte Stoffe vorzugehen. Sie werden dabei nicht aus dem Wasser gefiltert, sondern durch Mikroorganismen abgebaut. Wie es um die Stadtsauberkeit bestellt ist und wie sie verbessert werden kann, bewertet Natz ähnlich wie sein BSR-Kollege: „Jeder kann etwas tun, um den Aufwand beherrschbar zu halten.“