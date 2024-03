Mutter und vierjähriger Sohn sterben in Berlin Akte Leipziger Straße – war der Horror-Unfall zu verhindern?

Es sind Bilder des Schreckens. Auf der Leipziger Straße in Höhe Bundesrat, unweit des Potsdamer Platzes, liegt ein umgekippter Buggy-Kinderwagen auf der Straße, einige Meter weiter stehen Autowracks. Eine Mutter und ihr Kind sterben später.

Was war geschehen? Wie der Blick in den Unfallbericht der Polizei zeigt, ist es zweierlei – ein Fall von tödlicher Raserei, aber zugleich ein tragischer Fall. Ein rücksichtsloser Autofahrer war unterwegs, zugleich zeigt sich: Ein kleiner Moment, eine falsche Entscheidung, eine Millisekunde können über Leben und Tod entscheiden und viele in tiefstes Leid stürzen.