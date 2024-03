Mutter und Kind sterben nach schwerem Unfall in Berlin 83-jähriger Autofahrer fuhr laut Zeugen zu schnell und auf Radstreifen

Der 83-jährige Autofahrer, der bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte in der Nähe des Potsdamer Platzes am Samstag eine Frau und ein Kind angefahren hat, ist nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und verkehrswidrig auf einem Radfahrschutzstreifen gefahren. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntagvormittag mit.

Die 41-jährige Frau und ihr vierjähriger Sohn sind infolge des Unfalls gestorben. Die Mutter war bereits am Samstagmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das Kind wurde in einer Klinik am Samstag noch notoperiert, verstarb dann am Abend jedoch ebenfalls, wie ein Sprecher des Lagezentrums dem Tagesspiegel am Sonntagmorgen sagte.

Der Vater des Kindes und die Schwester der Frau waren nach dem Unfall am Samstag mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Alle vier seien als Touristen aus Belgien in Berlin gewesen, sagte der Sprecher des Lagezentrums am Sonntag.

Nach ersten Erkenntnissen vom Samstag kam es in einem Baustellenbereich in der Leipziger Straße in der Nähe des Einkaufszentrum „Mall of Berlin“ zu dem Unfall. Wegen der Baustelle am Bundesrat ist die Leipziger Straße hier auf zwei Fahrspuren verengt.

Überblick über den Unfallort. © Grafik: Tagesspiegel,/Quelle: Polizei Berlin, Kartenbasis: Goole Earth Pro ( Satelitenaufnahme vom 19.8.2023)

Schwerer Unfall auf Leipziger Straße: 83-Jähriger wollte Stau umfahren

Laut Polizei soll der 83-jährige Autofahrer gegen 10 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Leipziger Straße in Richtung Potsdamer Platz befahren haben. Als er sich verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen näherte, soll der Mann mit seinem Ford verkehrswidrig auf den rechts gelegenen Radfahrschutzstreifen geschwenkt sein, um an dem Stau vorbeizufahren.

Polizisten stehen an der Unfallstelle in der Leipziger Straße. © dpa/Christophe Gateau

Gleichzeitig soll die 41-jährige Frau aus Belgien mit ihrem Sohn zwischen stehenden Autos hindurch auf die Leipziger Straße gelaufen sein, obwohl sich in der Nähe eine Fußgängerampel befindet, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Dann wurden Mutter und Kind frontal von dem Ford erfasst. Anschließend prallte der 83-Jährige noch auf einen Skoda, der dadurch wiederum auf einen BMW auffuhr, der gerade an der roten Ampel wartete.

Nach Feuerwehrangaben hatten Rettungskräfte versucht, Mutter und Kind noch am Unfallort wiederzubeleben. Sie seien auf dem Weg ins Krankenhaus weiter reanimiert worden, hieß es.

Der 83-jährige Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, wurde nach ambulanter Behandlung und einer Blutentnahme aber wieder entlassen. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Mann hatte einen Wert von 0,0 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Auto zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt.

Darüber hinaus mussten 16 Personen, die den Unfall mitangesehen oder Ersthilfe geleistet hatten, psychologisch betreut werden, unter anderem durch Notfallseelsorger. Sie standen zum Teil unter Schock. Drei von ihnen kamen ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Unfallstelle war noch lange nach dem Unfall mit rot-weißem Flatterband gesichert. Die sonst recht verkehrsreiche Leipziger Straße war nach Angaben der Polizei für fünf Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Auch Busse durften nicht passieren.

Auf Fotos vom Unfallort waren mehrere stark zerbeulte Autos sowie ein zerstörter Kinderwagen, der auf der Straße lag, zu sehen. Am Sonntag erinnerte in der Leipziger Straße nicht mehr viel an den Unfall. Die Ermittlungen dauern an.

Für Sonntagabend riefen mehrere Verbände zu einer Mahnwache für die getötete Mutter und ihr Kind auf. Ab 17.30 Uhr wollen der ADFC Berlin, FUSS e.V., Changing Cities e.V. und der VCD Nordost vor der „Mall of Berlin“ der beiden gedenken. (mit dpa)