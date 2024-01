Nach Alkoholfahrt und Hitlergruß Berliner Grünen-Politikerin legt Mandat nieder

Nach einer Alkoholfahrt mit mehr als 1,3 Promille und dem Zeigen des Hitlergrußes hat eine Bezirkspolitikerin der Grünen aus dem Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ihr Amt niedergelegt. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf eine Vorgangsmeldung der Polizei am Sonnabend.

In der späten Nacht zu Samstag ist Jutta Boden, Bezirksverordnete in Charlottenburg-Wilmersdorf, demnach von der Polizei auf der A115 angehalten worden. Die Beamten hatten einen Verdacht: Alkohol am Steuer.

Die Vermutung der Polizisten sollte sich bestätigen: Ein Atemtest hat dem Bericht zufolge einen Alkoholwert von 1,34 Promille bei der 63-Jährigen angezeigt. Damit musste sie in Dreilinden in Brandenburg, kurz hinter der südwestlichen Berliner Stadtgrenze ihr Auto stehen lassen und im Polizeiwagen Platz nehmen.

Anschließend soll die Diplom-Kommunikationswirtin laut Polizeibericht zweimal den Hitlergruß gezeigt haben. Dabei seien auch die Worte „Heil Hitler“ gefallen. Gegenüber der „Bild-Zeitung“ soll die Bezirkspolitikerin den Vorfall zunächst dementiert haben, wenig später bestätigte sie ihn.

Nach eigenen Angaben habe sie lediglich darauf hinweisen wollen, dass sie sich von den Beamten ungerecht behandelt gefühlt hätte. Sie hätte diese gefragt, warum man dementsprechend mit ihr umgehe, sie würde ja nicht den Hitlergruß zeigen. Im Zuge dieser Worte hätte sie den rechten Arm gehoben, aber nicht „Heil Hitler“ gesagt.

In einer späteren Mail zeigt sich Boden reumütig. Sie habe „unangemessen“ auf die polizeiliche Kontrolle reagiert und halte ihr Verhalten für „inakzeptabel“. Die Grünen-Politikerin wolle für ihr Handeln Verantwortung tragen und ihr Mandat entsprechend niederlegen.

Boden war normalerweise für die Gesundheits- und Kulturpolitik im Bezirk zuständig. Als Teil der Bezirksverordnetenversammlung beschäftigte sie sich außerdem mit den Themen Integration und Weiterbildung. Sie war seit 2019 und zwischen 2012 und 2016 Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf. Nach eigenen Angaben ist ihr Lieblingsort in Berlin die Universität der Künste.