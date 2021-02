Das zuständige Gesundheitsamt und Berlins landeseigener Vivantes-Konzern wollten am Mittwochabend über die aktuelle Quarantäne des Humboldt-Klinikums beraten.

Nach einem Ausbruch der Coronavirus-Variante B117 in dem Reinickendorfer Vivantes-Krankenhaus war vor zehn Tagen erstmals in Berlin eine komplette Großklinik unter Quarantäne gestellt worden: Für das Krankenhaus – circa 2000 Beschäftigte und Patienten – wurde ein Aufnahmestopp verhängt.

Bislang steht nicht fest, wie Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid über anstehende Maßnahmen entscheiden wird. Nach Tagesspiegel-Informationen sollte die Quarantäne mindestens gelockert werden, schon in den letzten Tagen wurden die Maßnahmen für einige Mitarbeiter und die Psychiatrie teilweise aufgehoben.

Einzelne Infektionen mit dem auch als britische Mutation bezeichneten B117-Coronavirus waren auch in der Vivantes-Klinik Spandau entdeckt worden.

Die Vivantes-Häuser versorgen ein Drittel aller stationären Patienten in Berlin – und auch die meisten Covid-19-Fälle. Wie die Vivantes-Kliniken am Montag mitteilten ist die Zahl der B117-Corona-Nachweise in den betroffenen Häusern auf 36 gestiegen: Neun Patienten und 14 Mitarbeiter im Humboldt-Klinikum sowie sechs Patienten und drei Mitarbeiter in Spandau.

Vivantes teilte mit, es gebe keinen Hinweis auf eine unkontrollierte Ausbreitung. Die Corona-Mutation B117 gilt als ansteckendere Variante. In Einzelfällen war auch die südafrikanische Corona-Variante in Vivantes-Kliniken entdeckt worden: Forscher gehen bei Mutation B1351 von einer längeren Inkubationszeit aus.

Mit dieser Virusmutation infiziert hatten sich zudem eine Nachbarin und eine Angehörige von betroffenen Patienten. Zudem wurden auch an der Charité entsprechende Fälle festgestellt. Seit Beginn der Tests auf Mutation vor einigen Wochen wurden an der Universitätsklinik sieben stationäre Patienten positiv auf die Virusvariante B117 getestet. Dazu kommen vier solcher Fälle bei ambulanten Proben.

Zuletzt sind also allein von den Landesunternehmen Vivantes und Charité 49 von der B117-Mutation betroffene Infizierte festgestellt worden. Die beiden Klinikkonzerne betreiben gemeinsam das "Labor Berlin", das federführend Corona-Proben testet.