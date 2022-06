Nach der Eindämmung des großen Waldbrandes im brandenburgisch-sächsischen Grenzgebiet ist die Feuerwehr auch auf der Brandenburger Seite weiter im Großeinsatz.

Dabei gehe es nach wie vor insbesondere um die Bekämpfung der zahlreichen Glutnester im Brandgebiet bei Mühlberg im Kreis Elbe-Elster, sagte der Sprecher der Einsatzleitung, Clemens Fischer, am Sonntag. „Überall flackern immer wieder Flammen an diesen Gefahrenstellen auf“, berichtete er. Der erwartete Regen sei im Brandgebiet leider ausgeblieben.

Spezialtrupps seien mit Hacken und Löschspritzen unterwegs, um die tiefsitzenden Glutnester mit Temperaturen von 500 Grad und mehr abzulöschen, berichtete Fischer. Darunter seien auch 30 Mitglieder der Katastrophenschutzeinheit @fire, berichtete die Hilfsorganisation. Insgesamt seien im Brandgebiet knapp 300 Kräfte in Schichten im Einsatz, sagte Fischer.

In der Nacht habe erneut ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera die Suche nach den Glutnestern unterstützt, berichtete der Sprecher. Dieser könne aber nicht über munitionsbelastetem Gebiet fliegen, weil Granatsplitter nach einer Explosion bis zu 1000 Meter in die Luft geschleudert werden könnten.

Nach Angaben von Fischer wurde zur Bekämpfung des Waldbrands inzwischen ein gemeinsamer Führungsstab mit den sächsischen Kollegen im Ortsteil Neuburxdorf der Stadt Bad Liebenwerda gebildet.

Der Großbrand war am Donnerstag in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg ausgeweitet. Mehr als 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Zwischenzeitlich waren in Bad Liebenwerda zwei Ortschaften evakuiert worden.

Ein Mann bearbeitet mit dem Löschwasser den Waldboden in der Gorischheide, während eine Frau mit einer Hacke, darauf wartet, dass... Foto: Daniel Schäfer/dpa

In der Gohrischheide auf sächsischer Seite, mitten im Naturschutzgebiet, kämen die Feuerwehrleute nicht zum Löschen heran. Der zwei bis drei Hektar große Brand werde aus der Luft überwacht. „Wir haben es erstmal im Griff“, sagte Einsatzleiter Heydel am Sonntagmorgen.

Der Plan der Einsatzkräfte sehe vor, dass sich das Feuer gemächlich durch die Heide fressen soll. Am Rand werde es dann von den Einsatzkräften mit Löschfahrzeugen erwartet.

Die Windprognosen seien derzeit günstig für dieses Vorhaben. Zur Überwachung werde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Inzwischen seien auf sächsischer Seite rund 140 Helfer im Einsatz.

Insgesamt seien von dem Waldbrand 800 Hektar Fläche betroffen gewesen, davon 350 auf Brandenburger Seite, sagte der Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz. In Brandenburg waren am Samstag noch 250 Feuerwehrleute im Einsatz, um Glutnester aufzuspüren. Sie sollten von einem Hubschrauber der Bundespolizei mit einer Wärmebildkamera unterstützt werden. In Sachsen waren rund 75 Feuerwehrleute vor Ort.

In der Gohrischheide an der Landesgrenze zu Brandenburg bekämpft die Feuerwehr einen großen Waldbrand. Foto: dpa/Robert Michael

Es gelte das Zeitfenster bis zu den für Sonntag erwarteten höheren Temperaturen zu nutzen, um möglichst viele Gefahrenstellen zu beseitigen, sagte Norman Barth von der Landesfeuerwehrschule. „Da hinten qualmt es noch - das kann morgen schon wieder offene Flammen und Funkenflug bedeuten“, erläuterte er am Samstag. Dies könne schnell wieder zu Lauffeuern führen. „Es ist nicht auszuschließen, dass es morgen noch brenzlig wird.“

Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) warnte vor einem möglichen Wiederaufflackern der Flammen. Es gebe zwar keinen offenen Brand mehr, sagte Stübgen nach einem Besuch bei der Technischen Einsatzleitung in Neuburxdorf (Elbe-Elster). „Aber im Boden ist noch Hitze über 500 Grad und mehr, weil hier die Humusschicht noch glimmt und glüht“, erläuterte der Minister. „Und daher ist die Gefahr noch nicht beseitigt.“

Feuer könnte wegen hoher Temperaturen am Sonntag wieder aufflammen

Die Niederschläge in der Nacht zum Samstag hätten nur wenig Erleichterung gebracht, meinte der Brandenburger Waldbrandschutzexperte Rainer Engel. Vielmehr sei das Feuer insbesondere auf den Ackerflächen einfach ausgebrannt, als es keine neue Nahrung mehr hatte. „Entlang der Äcker wurde ein 50 Meter breiter Schutzstreifen umgepflügt, um ein Übergreifen von Flammen zu verhindern“, berichtete Engel. Zudem würden am Rand des Brandgebiets Beregnungsanlagen aufgestellt.

Sorge bereiteten auch dem Waldbrandschutzexperten die erwarteten hohen Temperaturen am Sonntag über 30 Grad. „Dann können Feuer jederzeit wieder aufflammen“, meinte er. Am Samstag war die Waldbrandlage wegen der hohen Luftfeuchtigkeit in allen 14 Landkreisen vergleichsweise gering. Bereits am Montag erwartet Engel aber landesweit wieder die zweithöchste Warnstufe 4. Auch in Sachsen sollte die Waldbrandgefahr wieder ansteigen.

Der Großbrand war am Donnerstag auf dem Gebiet der Gohrischer Heide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung des brandenburgischen Mühlberg (Elbe-Elster) ausgeweitet. Mehr als 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Eine zwischenzeitliche Evakuierung der Ortslagen Kröbeln und Kosilenzien der Stadt Bad Liebenwerda wurde am Freitagabend ab 21 Uhr wieder aufgehoben.

Auf sächsischer Seite hatte sich die Situation bereits etwas früher entspannt. Es gebe keine großflächigen Flammen mehr und das Feuer sei vorerst unter Kontrolle, sagte Einsatzleiter Matthias Heydel von der Feuerwehr Zeithain am Freitag. „Das Gröbste ist erst einmal erledigt.“

Feuer breitete sich über Landesgrenze aus

Am Freitag hatte sich der Brand auf dem Gebiet in der Gohrischheide in Sachsen im Tagesverlauf nach Angaben des Landkreises wegen der ungünstigen Windverhältnisse bis nach Brandenburg ausgeweitet. Am Nachmittag war deshalb die Großschadenslage ausgerufen worden, Kosilenzien und Kröbeln wurden evakuiert.

Rund 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Einen ähnlich großen Waldbrand habe es in der Gegend bislang nicht gegeben, sagte die Sprecherin der Feuerwehr Zeithain, Dorit Riedel. „Sowas hatten wir hier in den letzten Jahren noch nie.“

Erschwert wurden die Löscharbeiten in der Gohrischheide, weil es sich teils um munitionsbelastetes Gebiet handelt und die Flächen nicht betreten werden können. „Das ist ein alter Truppenübungsplatz. Einsatzkräfte, die vorne vor Ort waren, haben berichtet, dass es immer wieder zu kleineren Explosionen gekommen ist“, sagte Riedel.

Ein Feuerwehrwagen fährt zwischen Kosilenzien und Nieska im Landkreis Elbe-Elster an einem abgebrannten Wald vorbei. Foto: dpa/Julius-Christian Schreiner

Im Kreis Elbe-Elster Brandenburg herrschte am Freitag die Stufe 4 der Waldbrandgefahr, vor allem im Norden Brandenburgs lagen einige Kreise bei der höchsten Stufe 5. Auch im Landkreis Meißen galt die zweithöchste Gefahrenstufe.

Gebiet in Treuenbrietzen an Eigentümer übergeben

In Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist nach dem schweren Brand am Wochenende das Waldgebiet nun an die privaten Waldeigentümer übergeben worden. „Sie müssen dort jetzt für Brandwachen sorgen und im Fall eines Brandes die Feuerwehren informieren“, sagte der Sprecher des Landkreises, Kai-Uwe Schwinzert, am Freitag auf Anfrage.

Die bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) im Waldboden versteckten Glutnester waren zwischenzeitig teilweise wieder aufgeflammt, konnten aber wieder gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. „Was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist Wind“, sagte Schwinzert. Der könne gefährliche Flammen anfachen.

Brände in Beelitz und Rheinsberg

In Beelitz waren den Angaben zufolge zwei Feuerwehren in der Nacht im Einsatz. Einzelne, über die Waldfläche verteilte Stellen waren betroffen. Die Feuer seien in der Nacht gelöscht worden, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos). Es handele sich um eine „entspannte Lage, die jedoch etwas Aufmerksamkeit erfordert“, sagte Knuth.

Auch der Waldbrand bei Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist unter Kontrolle. Vor Ort sei aber eine Brandwache eingerichtet, falls sich erneut eine Brandgefahr entwickeln sollte, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Der Waldbrand im Brandenburger Norden war am Donnerstag ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen etwa fünf Hektar Wald in Flammen. Die Polizei sprach von zwei bis drei Hektar.

In Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gilt neben dem Landkreis Prignitz die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Bei dem Feuer im Ortsteil Schwanow kam es am Donnerstag zu starker Rauchentwicklung.

Bahnstrecke wegen Feuerwehreinsatz unterbrochen

Am vergangenen Wochenende hatte es zwei Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) südlich von Berlin gegeben. Hunderte Feuerwehrleute, unterstützt von Soldaten der Bundeswehr, waren im Einsatz. Jeweils etwa 200 Hektar standen in Flammen. Feuerwehrleute beobachten weiterhin die Entwicklung vor Ort.

Am Donnerstag kam es an der Bahnstrecke zwischen Beelitz-Heilstätten und Michendorf zu einem erneuten Feuerwehreinsatz. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag per Twitter mitteilte, war die Strecke für den RE7 zwischenzeitlich gesperrt. Einzelne Glutnester waren wieder aufgeflammt, wie es von der Polizei hieß. (dpa, Tsp)