Nach dem Karlsruhe-Urteil Was kann sich bei der Berlin-Wahl am 11. Februar verändern?

Ein Teil der Berliner muss den Bundestag noch einmal wählen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag, dass wegen der vielen Wahlfehler bei der Wahl am 26. September 2021 nun in 455 Wahlbezirken noch einmal abgestimmt werden muss, ist der 11. Februar 2024 nun der Zweittermin.

Was könnte dann das Ergebnis sein? Bei einer solchen Nachwahl in ausgewählten Wahlbezirken ist es schwieriger, eine Projektion auf Basis der aktuellen bundesweiten Umfragewerte der Parteien zu berechnen.

Denn es wird eben nur in 18 Prozent des Wahlgebiets gewählt, die politische Zusammensetzung der Wählerschaft in diesen Bezirken müsste genauer betrachtet werden, um eventuelle Abweichungen vom Gesamtberliner Ergebnis gewichten zu können. Das ist kurzfristig aufwändig.

Mit aller gebotenen Vorsicht

Daher sind die folgenden Zahlen des Hamburger Wahlinformationsdienstes „election.de“ für den Tagesspiegel nur als ein möglicher, wenn auch aktuell plausibler Trend zu verstehen.

Unterstellt ist eine geringfügig höhere Mobilisierung bei den Bundestags-Oppositionsparteien CDU und AfD, weil diese gerade auch den bundesweiten Trend bestimmt. Demnach käme, wäre die Wahl schon am kommenden Sonntag, die mittlerweile in Berlin regierende CDU auf gut 17 Prozent der Stimmen, ein Plus von gut einem Prozentpunkt gegenüber 2021. Deutlich zulegen könnte – wegen ihrer aktuell hohen Umfragewerte – die AfD: Mit etwa einem Plus von zwei Prozentpunkten käme sie auf 10,6 Prozent.

Die SPD würde zwei Prozentpunkte abgeben und käme auf 21,4 Prozent. Für Grüne (22 Prozent), Linke (etwa elf Prozent) und FDP (gut acht Prozent) ginge es leicht nach unten.

Neuberechnung der Gesamtwahl

Auch wenn es nur eine Nachwahl in einem Teilgebiet Berlins ist: Der Bundeswahlleiter muss mit dem Ergebnis die gesamte Bundestagswahl vom 26. September 2021 nochmals neu auswerten. Die Veränderungen blieben bei etwa gleicher Wahlbeteiligung wie 2021 allerdings gering.

In Berlin würde sich die Sitzverteilung zwar nicht verschieben, aber das leicht veränderte Gesamtergebnis der Parteien würde dazu führen, dass die AfD ein Mandat mehr hätte. Allerdings wegen des bundesweiten Sitzzuteilungssystems mutmaßlich in Sachsen, wo die Partei mit ihrem damaligen Ergebnis näher an einem Mandat ist als in Berlin. Die Gesamtgröße des Bundestags würde um einen Sitz auf 737 Abgeordnete wachsen.

Linke-Vertretung ungefährdet

Was wäre, wenn die Wahlbeteiligung, die 2021 bei 75 Prozent lag, am 11. Februar nennenswert sinken würde – etwa auf 60 Prozent? Dann könnte es dazu kommen, dass zumindest die Linke ein Listenmandat in Berlin verlöre (es träfe den Abgeordneten Pascal Meiser), stattdessen aber eines in Hessen dazu bekäme. Die beiden Direktmandate für Gesine Lötzsch und Gregor Gysi wären nicht betroffen, weshalb die Linken im Bundestag blieben (wie auch die Abgeordneten, die aus der Fraktion ausgeschieden sind und zur neuen Wagenknecht-Partei wechseln).

Und wenn die Wahlbeteiligung noch weiter nach unten fiele? Dann könnte das für die Repräsentation Berlins im Bundestag tatsächlich größere Folgen haben. Erst recht, wenn es einen Einbruch auf beispielsweise 40 Prozent oder darunter gäbe, weil viele Wähler diese Wahl nicht ernst nehmen.

Zittern bei geringer Beteiligung

Um ihr Mandat zittern müssten dann quer durch die Parteien all jene Abgeordneten, die auf dem jeweils letzten Listenplatz in den Bundestag eingezogen sind. Konkret betroffen wären dann neben Meiser von den Linken die CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein, die jüngst zur Grünen-Landeschefin gewählte Nina Stahr, Ana-Maria Trăsnea (SPD) sowie Lars Lindemann (FDP) und Götz Frömming (AfD).

Der Grund dafür ist das etwas komplizierte Sitzzuteilungsverfahren im Bundestagswahlgesetz. Danach wird nach einer ersten Berechnung der Landesergebnisse in einem zweiten Schritt der Bundesproporz der Parteien ermittelt, dann werden die Sitze endgültig auf die Länder verteilt.

Das bedeutet, dass die Wahlbeteiligung bei dieser finalen Zuteilung ins Spiel kommt. Bei einem deutlichen Abrutschen im Vergleich zur Wahl 2021 müssten die Berliner Parteien dann Mandate an andere Landesverbände abgeben. Einige Berliner Bundestagsmitglieder verlören dann nach etwas mehr als zwei Jahren im Parlament ihr Mandat wieder. Und einige Listenbewerber, die 2021 knapp gescheitert waren, zögen wohl auch zu ihrer eigenen Überraschung für die restliche Wahlperiode in den Bundestag ein.