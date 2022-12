Nach Festnahme bei Reichsbürger-Razzia Justizsenatorin legt Berufung ein gegen Verbleib von Berliner Richterin im Amt

Nach der Festnahme der Berliner Richterin und Ex-AfD-Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann bei der Razzia gegen Reichsbürger am Mittwoch hat Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) Berufung gegen ein Urteil des Richterdienstgerichts zum Verbleib der Frau in ihrem Amt eingelegt. Zugleich wurde ein Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet, teilte ein Sprecher der Justizverwaltung am Donnerstag mit.

Der Sprecher betonte, das Einlegen der Berufung sei ohnehin beabsichtigt gewesen. Malsack-Winkemann ist bereits seit Mittwoch nicht mehr als Richterin tätig, als Beisitzerin einer Kammer für Bausachen schied sie durch eine Eilverfügung des Landgerichtspräsidenten aus.

Das zuständige Richterdienstgericht hatte im Oktober noch einen Antrag der Justizsenatorin zurückgewiesen, Malsack-Winkemann „im Interesse der Rechtspflege“ in den Ruhestand zu versetzen, wie es in Paragraf 31 im Richtergesetz heißt. Demnach ist eine Versetzung möglich, aber an enge Voraussetzungen gebunden. Die Maßnahme müsse „zwingend“ geboten sein, um eine „schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege“ abzuwenden.

Der Schutz richterlicher Unabhängigkeit

Grund für die hohen Hürden ist der Schutz richterlicher Unabhängigkeit. Die Justizverwaltungen sollen Richterinnen und Richter nicht einfach aus dem Amt holen können, wenn ihnen ihre Urteile nicht passen. Das zuständige Gericht, bestehend aus einem Verwaltungsrichter als Vorsitzenden, einem Richter des Landgerichts und einer Vertreterin der Anwaltschaft, hatte diese Anforderungen nicht als erfüllt angesehen.

Maßgeblich war dafür zunächst die Feststellung, dass die zum Teil drastischen und realitätsfern erscheinenden Reden Malsack-Winkemanns im Bundestag wegen eines Artikels im Grundgesetz, der Abgeordneten eine weitgehend uneingeschränkte Redefreiheit zusichert, nicht herangezogen werden durften. Was blieb, waren vor allem flüchtlingsfeindliche Äußerungen in sozialen Netzwerken sowie Fotos, die die Politikerin mit Abgeordneten des mittlerweile formal aufgelösten extremistischen AfD-„Flügels“ zeigten.

Das reichte dem Gericht nicht. Die Fotos müssten als Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion akzeptiert werden, hieß es. Zu der Malsack-Winkemann vorgeworfenen menschenverachtenden Sichtweise stellte das Gericht fest, sie habe eine Mitarbeiterin in ihrem Abgeordnetenbüro gekündigt, die auf Facebook den Post „Ich würde die Flüchtlingsfragen gut koordinieren können – ab in den Schredder!“ abgesetzt habe. Den sich anschließenden Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht habe die Abgeordnete gewonnen.

Zugleich hat es das Gericht allerdings offenbar akzeptiert, dass Richterinnen und Richter sich während ihrer Zeit als Politiker – bis zu einem gewissen Grad – als rassistisch präsentieren können, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen. „Allein aufgrund der in diesen Tweets hervortretenden xenophoben Haltung kann aber jedenfalls nicht schon auf eine verfassungsfeindliche Einstellung der Antragsgegnerin geschlossen werden, welche diese in ihrem richterlichen Amt als untragbar erscheinen ließe“, heißt es im Urteil.

In der mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende mehrfach betont, dass das Urteil allein auf Basis der von der Justizverwaltung vorgelegten Erkenntnisse und Beweise ergehen werde – das jetzt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung laufende Ermittlungsverfahren gehörte damals noch nicht dazu. Auf Nachfrage am Donnerstag sagte ein Gerichtssprecher: „Das Richterdienstgericht hat auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Verhandlung bekannten Umstände entschieden“, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts.

Anhaltspunkte für Vernetzung in der Reichsbürger-Szene

Unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen des Generalbundesanwalts dürfte die Berufungsverhandlung vor dem Richterdienstgerichtshof am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg für die Justizsenatorin besser verlaufen. Offenbar verfügen die Behörden über eine Reihe von Anhaltspunkten, die eine Vernetzung Malsack-Winkemanns in der Reichsbürger-Szene aufzeigen. Sie gehe davon aus, dass die Erkenntnissen aus den Ermittlungen zu rechtsterroristischen Gruppierungen in das Verfahren vor dem Richterdienstgerichtshof einfließen, sagte Kreck. Mit einer Rückkehr Malsack-Winkemanns in ihr früheres Amt ist daher kaum zu rechnen.

Vor dem Richterdienstgericht am Verwaltungsgericht wusste die Justizverwaltung jedenfalls nichts von den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Davon habe sie erst am Mittwochmorgen nach Beginn der Großrazzia erfahren, sagte Justizsenatorin Kreck. Solche Ermittlungen müssten auch geschützt und verdeckt laufen. Die Justizverwaltung habe vor dem Richterdienstgericht einen „substantiierten Antrag gestellt“, dabei seien „öffentlich zugängliche Quellen und Informationen aufgeführt, die die Justizverwaltung für ausreichend gehalten hat“.

Experten halten es zudem für ausgeschlossen, dass die in einem solch aufwendigen Verfahren zur Terrorgefahr, mit monatelangen Observierungen und Abhörungen, Details für ein Richterdienstverfahren herausgegeben werden. Das hätte den umfangreichen Ermittlungskomplex gefährdet, heißt es von allen Seiten.

Zur Frage, ob ihre Sorge vor rechten Umtrieben in der Richterschaft größer geworden sei, hatte Justizsenatorin Kreck bereits am Donnerstag gesagt: „Meine Sorge ist da gleichbleibend. Ich weiß, dass es auch andere Richter:innen gibt, die sich verschwörungstheoretisch geäußert haben und wir werden das auch mit wachen Augen verfolgen.“

Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es juristische Netzwerke wie das der ,Kritischen Richter und Staatsanwälte’ gibt, deren Aussagen wir mit einem sehr wachsamen Auge betrachten. Lena Kreck, Justizsenatorin

Wie viele Richter sie dabei im Auge hat, ob bereits Verfahren laufen und für wie groß sie das Problem rechter Richter hält, wollte Kreck dann aber nicht konkret beantworten. Richter und Staatsanwälte hätten einen Eid geleistet und sich damit zu Verfassung und Rechtsordnung bekannt. „Deshalb gehen wir selbstverständlich im Grundsatz davon aus, dass sie verfassungstreu sind“, sagte Kreck. „Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es juristische Netzwerke wie das der ,Kritischen Richter und Staatsanwälte’ gibt, deren Aussagen wir mit einem sehr wachsamen Auge betrachten.“

Dieses bundesweite Netzwerk von Richtern und Staatsanwälten ist auch in Berlin aktiv, im Vorstand sitzt ein Richter das Landgerichts. Pieter Schleiter hatte vor dem Bundesverfassungsgericht etwa Beschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz eingereicht. „Wir sind ein Netzwerk von Richtern und Staatsanwälten*, die das politische Handeln und das Handeln der Gesetzes- und Verordnungsgeber in der Corona-Krise aus rechtsstaatlicher Sicht mit großer Sorge beobachten“, heißt es auf der Internetseite. „Dabei vertreten wir unsere private Meinung.“

Die Gruppe wurde von Fachleuten auch schon als „Querdenker in der Justiz“ und „Corona-Rebellen in Robe“ bezeichnet. Schleiter fiel Anfang 2021 als Strafrichter damit auf, dass er Verhandlungen ohne Masken durchführen lassen wollte – unter Protest der Staatsanwaltschaft. Seit Mitte 2021 verhandelt er keine Strafverfahren mehr, laut Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts ist Schleiter nur noch in einer Zivilkammer tätig – für Architekten- und Bausachen.

