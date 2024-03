Nach Insolvenz von Signa Thailändische Central Group soll Übernahme des Berliner KaDeWe erwägen

Der thailändische Einzelhändler Central Group erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme einiger Immobilien der österreichischen Signa. Dazu gehörten das KaDeWe in Berlin und Selfridges in London, berichtete „Business Insider“ am Samstag unter Berufung auf einige Personen aus dem thailändischen Unternehmen.

Die Central Group habe auch Interesse an der insolventen KaDeWe Group, zu der neben dem Luxus-Kaufhaus in der Hauptstadt auch das Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München gehört. Die Thailänder sind an dem Unternehmen bereits mit 50,1 Prozent beteiligt.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Central war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher des Sanierungsverwalters von Signa wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Die Signa-Gruppe des österreichischen Investors Rene Benko war in weiten Teilen in die Insolvenz geschlittert. Zu Benkos in Auflösung befindlicher Signa gehört auch der deutsche Warenhausriese Galeria, der ebenfalls Insolvenz angemeldet hat. KaDeWe und Galeria hatten beklagt, sie hätten überhöhte Mieten an Signa überweisen müssen. (Reuters)