Nach Kollision mit Wildschweinen Berliner Linie S1 fährt wieder zwischen Schönholz und Wilhelmsruh

Am Donnerstagmorgen sorgte eine Rotte Wildschweine für eine unerwartete Verkehrsunterbrechung in Berlin-Pankow: Der Zugverkehr auf der Linie S1 wurde zwischen den Stationen Wilhelmsruh und Schönholz unterbrochen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Donnerstagmorgen auf der Plattform X mit.

Eine Bahn der S-Bahnlinie eins soll mit der Rotte kollidiert sein. Nach Angaben der VIZ konnte die S-Bahn zwischen Schönholz und Waidmannslust schnell einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Wie ein Sprecher der VIZ dem Tagesspiegel mitteilte, wurde die Sperrung bereits um 7:45 Uhr aufgehoben. (Tsp)