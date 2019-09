Das Baumblütenfest im brandenburgischen Werder/Havel, das größte Volksfest in Ostdeutschland, fällt im nächsten Jahr aus. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstag von mehreren Seiten aus Kreisen der Stadtpolitik. Das Rathaus bestätigte dann, dass das Vergabeverfahren erfolglos blieb.

„Wir haben einen Partner gesucht, mit dem wir das Baumblütenfest unseren Vorstellungen entsprechend neu ausrichten können“, teilte Bürgermeisterin Manuela Saß am Dienstag mit. Das sei nicht gelungen. „Es hat sich gezeigt, dass wir für einen echten und nachhaltigen Richtungswechsel eine andere Herangehensweise und mehr Zeit benötigen.“

Den Angaben zufolge hat die Stadt nach der Ausschreibung für das Betreiben der zentralen Festmeile kein - aus Sicht des Rathauses - passendes Angebot bekommen. Zwar habe der bisherige Veranstalter, die Wohlthat Entertainment GmbH, ein Angebot vorgelegt, dies soll aber nicht zufriedenstellend gewesen sein, erfuhr der Tagesspiegel. Es habe etwa zu der vom Veranstalter verlangten Geldsumme und über die Kostenübernahme für die Sicherheitsvorkehrungen keine Einigkeit erzielt werden können.

Ohnehin setzen Stadtpolitik und Rathaus auf eine Neuausrichtung des Festes: weniger Rummel und Bambule, mehr Tradition, Festumzug und Nachhaltigkeit. Grund ist die wachsende Belastung für die Anwohner - durch Betrunkene, die in Garten und an Häuser urinieren, Sexszenen vor Hauseingängen, Drogenkonsum und Gewalt unter Besuchern. Unter diesem Tagesspiegel-Link lesen Sie einen Spaziergang mit dem Polizeichef übers Festgelände. 2018 wurde das Baumblütenfest "Brandenburgs größte Drogenparty" genannt. (Hier finden Sie "10 Tipps, wie Sie das Baumblütenfest überstehen")

Unter den Stadtverordneten war bereits im August die Rede davon, dass es im Zuge eines neu zu erarbeitenden Konzeptes für das Baumblütenfest ein oder zwei Jahre lang keine Festmeile geben könnte - als Zäsur für eine inhaltliche Neuaufstellung.

Bevor es eine neue Ausschreibung gibt, will die Stadt nun gemeinsam mit Anwohnern und Stadtverordneten nach einer langfristigen Lösung suchen. „Wir gehen davon aus, dass wir in zwei Jahren wieder ein Fest veranstalten können“, sagte Stadtsprecher Henry Klix.

In diesem Jahr fand zum 140. Mal das Baumblütenfest in Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt. Das Baumblütenfest hinter der westlichen Berliner Stadtgrenze ist das größte Volksfest in Ostdeutschland. In den vergangenen Jahren hatte es bei den Festen öfters gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. (mit dpa)