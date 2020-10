Michael Müller warnt vor Folgen eines erneuten Lockdowns





"Wir haben nicht mehr viel Luft, es gibt nicht mehr viele Entscheidungsmöglichkeiten", sagte Müller. Eventuell werde man bei den erlaubten Besucherzahlen von Großveranstaltungen nochmal einschränken müssen, das größte Problem sehe er allerdings, wie auch das Robert-Koch-Institut, in privaten Feiern. "Beziehungsweise alle Situationen, in denen es nicht geregelt abläuft." Theaterbesuche und die Situation am Arbeitsplatz seien keine Pandemietreiber - dort würden Regeln überwacht und eingehalten.





"Wer sagt uns, dass das ein kurzer, knapper Lockdown ist?" Es gehe ja gerade darum, dies zu verhindern, nicht nur wegen der wirtschaftlichen, sondern auch wegen der sozialen Folgen, die so eine Maßnahme hätte.

Erst am Mittwoch gab es einen neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen in Berlin, nun sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im ZDF , angesprochen auf einen möglichen neuen Lockdown in der Hauptstadt:. Um den Schritt abzuwenden, sei nun mit neuen Maßnahmen reagiert worden. Zugleich appellierte er an die Eigenverantwortung der Menschen und verwies auf geplante verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen - am Wochenende sollen dafürsein.