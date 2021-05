Der Berliner Senat hat sich am heutigen Dienstag nach langen Diskussionen auf einen Lockerungsplan für Berlin geeinigt. Wie berichtet, sollen die Lockerungen ab Mittwoch in 14-Tage-Schritten passieren. Allerdings nur, wenn die Inzidenz dauerhaft weiter sinkt.

Eine Idee der Gesundheitsverwaltung, die Öffnungsschritte am 4. Juni und am 18. Juni von den Inzidenzwerten 50 und 30 abhängig zu machen, setzte sich nicht durch.

Bis Ende der Woche will der Senat veröffentlichen, welche Betriebe wann geöffnet werden können und ab wann die Kontaktbeschränkungen weiter gelockert werden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag bei der Pressekonferenz des Senats.

Laut einem vorläufigen Öffnungsplan, der dem Tagesspiegel vorliegt, könnten so ab Mitte Juni auch Konzerte mit bis zu 1000 Personen wieder möglich sein, auch die Innengastronomie und Hotelerie könnte spätestens dann wieder öffnen. Die Kontaktbeschränkungen würden deutlich gelockert.

Finanzsenator Kollatz wollte am Dienstag nach der Sitzung noch nicht sagen, welche Gewerbe wann genau wieder öffnen können. Es seien "noch technische Fragen" zu klären, sagte er. Die Verordnung für den nächsten Öffnungsschritt soll aller Voraussicht nach am ersten Juni veröffentlicht werden.

Nach Tagesspiegel-Informationen gibt es in Detail-Fragen aber durchaus noch Klärungsbedarf: Etwa, wann die Hotels wieder für Übernachtungen öffnen dürfen. Die Wirtschaftsverwaltung vertrat hier die Position, dies schon am 4. Juni wieder zu ermöglichen. Finanzsenator Kollatz sagte am Dienstag, er persönlich plädiere eher für Mitte Juni.