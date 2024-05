Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrerflucht Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Kreuzberg

Die Berliner Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Kreuzberg nach Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Toyotas ist am Dienstagnachmittag, dem 07. Mai, vom Tatort in der Zossener Straße Ecke Reimannstraße geflohen.

Dieser soll zuvor versucht haben, aus der Bergmannstraße kommend nach links in die Reimannstraße abzubiegen. Bei seinem Versuch soll er mit dem dunklen Auto einen 27-Jährigen auf einem E-Scooter erfasst haben. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß durch die Luft geschleudert. Laut Polizei erlitt er innere Verletzungen am Kopf, auch das Bein und die Hüfte wurden verletzt.

Anschließend ist der Unbekannte laut Polizei mit dem Auto in Richtung Solmsstraße gefahren. Dort ließ er das Fahrzeug stehen und setzte seine Flucht in Richtung Fürbringerstraße zu Fuß fort.

Die Polizei Berlin möchte wissen, wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum geflüchteten Autofahrer machen kann. Auch weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Informationen können an den sogenannten Verkehrsermittlungsdienst in Berlin-Friedrichshain gegeben werden. Zu Bürozeiten ist die Dienststelle unter der Telefonnummer 030 4664572800 erreichbar. Außerhalb der Dienstzeiten ist auch ein Kontakt unter der Nummer 030 4664571100 möglich. Hinweise können zusätzlich per Mail an Dir5K24@polizei.berlin.de eingereicht werden. (Tsp)