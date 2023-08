Offizielle Dienste betroffen Webseite des Landes Berlin über mehrere Stunden ausgefallen

Am Donnerstagmorgen ist für mehrere Stunden die Webseite des Landes Berlin, berlin.de, ausgefallen. Bisher ist unklar, in welchem Ausmaß die Dienste des Landes betroffen waren. Am Morgen konnte etwa die Seite Meldungen der Polizei nicht abgerufen werden.

Inzwischen ist berlin.de wieder erreichbar. Der Rechenfehler soll bei einem Dienstleister des Landes gelegen haben.

Ein Hackerangriff könne in diesem Zusammenhang weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, so ein Mitarbeiter der Senatskanzlei zum Tagesspiegel auf Nachfrage.

Hintergründe des Vorfalls recherchieren aktuell die IT-Kräfte, sagte ein der Mitarbeiter weiter. Eine Konferenz zur Aufarbeitung des Vorfalls findet laut eines weiteren Mitarbeiters der Behörde am Donnerstag um 13 Uhr statt.