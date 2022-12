Pannen, Papiertüten, Polizei Kurzschluss sorgte für Lasergewitter – defekter Dauer-Blitzer in Berlin repariert

Nachdem ein Defekt an einem Blitzer in der Nacht zu Montag für chaotische Zustände auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg gesorgt hatte, konnte die entsprechende Anlage am Dienstag repariert werden. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Nach Angaben der Behörde war Wasser in das Innere der Säule gelangt und löste dort einen Kurzschluss aus, der für das rote Lasergewitter sorgte. Die Radarfalle hatte stadtauswärts auf der vielbefahrenen Straße ausnahmlos alle Fahrzeuge geblitzt – egal, welche Geschwindigkeiten sie hatten. Zuerst berichtete darüber die „B.Z.“.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag bestätigte, gingen ab 22.10 Uhr eine Vielzahl von Anrufen ein. Die defekte Blitzanlage verwirrte Autofahrer, Unfälle habe es deswegen jedoch keine gegeben.

Da zuständige Techniker am ersten Weihnachtstag nicht erreichbar waren, mussten die zum kaputten Blitzer herangeeilten Beamten improvisieren: Sie klebten ihn provisorisch mit einer Papiertüte ab.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist es wegen des Defekts lediglich zum Auslösen des Blitzes gekommen, jedoch nicht zu Bildaufnahmen. Autofahrer, die in der Nacht zu Montag auf dem entsprechenden Abschnitt der Frankfurter Allee unterwegs waren, müssen also keine falschen Bußgeldbescheide erwarten. Ab sofort können besonders Eilige dort aber wieder ordnungsgemäß geblitzt werden.

Zur Startseite