In Berlin ist am Mittwoch ein Auto in das Tor des Bundeskanzleramts gefahren. Auf den Türen des dunklen VW-Kombis waren in Weiß die Parolen "Stop der Globalisierungs-Politik" und "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" zu lesen.

Der Wagen trug das Kennzeichen "LIP" für den Kreis Lippe. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Auf Bildern war auch eine leichte Beschädigung des Sicherheitszauns zu erkennen, bei dem zwei Sprossen auseinander gedrückt waren. Das Auto selbst schien nicht sehr stark beschädigt zu sein, wies aber Unfallspuren links an der vorderen Stoßstange auf.

Eine Polizeisprecherin bestätigte dem Tagesspiegel den Einsatz. Gemeinsam mit der Bundespolizei sei der zuständige Polizeiabschnitt vor Ort. Ob das Auto gegen das Tor gefahren ist oder ob es nur abgestellt wurde, sei noch unklar. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Aufklärung", sagte die Sprecherin. Zu etwaigen Verbindungen zu Protestbewegungen wie "Querdenken" konnte sie nichts sagen.

Die Berliner Feuerwehr bestätigte den Einsatz am Kanzleramt. Man sei um 10.03 Uhr alarmiert worden, sagte eine Sprecher dem Tagesspiegel. Man sei mit einem Rettungswagen und einem Lösch- und Hilfsfahrzeug vor Ort gewesen. Der Rettungswagen war auch noch 45 Minuten später vor Ort, das andere Fahrzeug sei bereits wieder abgezogen. (mit Reuters)