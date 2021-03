Nina Stahr will Babys, Beats, Bienen und Bauen

Die Landesvorsitzende der Berliner Grünen spricht zum Auftakt dieses Parteitagstages in die heimischen Bildschirme. Sie beginnt mit einem Rückblick auf die Zeit vor der grünen Verantwortlichkeit im Senat: "Statt Datenbahnen wurden Autobahnen durch die Stadt gebaut", sagt Stahr. "Jahrzehntelang wurde Berlin in Beton gegossen – und kaputtgespart. Die Devise war „Sparen bis es quietscht“. Von wegen arm aber sexy: Das Ergebnis waren Personalmangel in den Verwaltungen, marode Schulen, kaputte S-Bahnen und verwahrloste Grünanlagen."

Dann zählt Stahr eine lange Liste der aus ihrer Sicht grünen Erfolge auf: Der Bestand der landeseigenen Wohnungen sei um 40.000 gestiegen. Man habe die Mobilitätswende eingeleitet. Als erstes Land ein Landesantidiskriminierungsgesetz eingeführt sowie Verwaltung und öffentliche Unternehmen gestärkt. Sie zählt auch das kostenlose Schülerticket auf, das man durchgesetzt habe. Das war eigentlich eine Idee der SPD, die bei den Grünen nicht unbedingt beliebt war.