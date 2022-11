Podcast „Berliner & Pfannkuchen Berlin 2030: Stadt ohne Wohnungslose?

In der Notunterkunft an der Frankfurter Allee ist am Mittwochabend Platz für 120 Menschen, die Schutz vor Berlins Kälte suchen. Die meisten, die herkommen, sind obdach- oder wohnungslos. 80 Prozent sind, das sagt die Stadtmission, die die Notunterkunft betreibt, Stammgäste.

Franzi ist eine von ihnen. Sie ist 19, lebt seit zwei Jahren auf der Straße und kommt zusammen mit ihrem Freund Damien und Hündin Ashra seit ein paar Wochen jeden Abend her. Sie sagt: „Hier sind wir zwar safe, aber eine eigene Wohnung wäre schon gut, wo man nicht mit gefühlt 100.000 Leuten das Zimmer teilen muss.”

Das sieht auch der Senat so: Bis 2030 soll niemand in Berlin mehr „unfreiwillig“ wohnungs- oder obdachlos sein. So steht es im „Masterplan zur Überwindung von obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030“. Möglich machen sollen das Präventionsmaßnahmen, die verhindern, dass Menschen überhaupt Wohnraum verlieren, und ein System, das obdach- und wohnungslose Menschen dauerhaft in die eigenen vier Wände bringt.

Betroffene selbst halten das für Symbolpolitik: „Das ist ein Witz. Ich hab nichts dagegen, dass man große Dinge vorhat. Aber zu sagen, dass es im Jahre 2030 schon so sei, das ist einfach eine ganz dreckige Lüge“, sagt Axel Simon von der Wohnungslosenstiftung.

Auch Dieter Puhl, längjähriger Leiter der Stadtmission am Bahnhof Zoo, hält den Plan für unrealistisch. Trotzdem sagt er: „Sollten wir es schaffen bis dahin 60 oder 70 Prozent [Wohnungslosigkeit] zu überwinden - ja Halleluja, das wäre doch wirklich ein Grund, einen Prosecco trinken zu gehen!”

Wie steht es wirklich um die Umsetzung des Masterplans? Wer sind die Menschen, um die es dabei geht? Gibt es überhaupt so etwas wie freiwillige Obdachlosigkeit? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt im Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Mit dabei: Betroffene, Dieter Puhl, Emilia Zimmermann vom Sozialdienst katholischer Frauen und Sozialsenatorin Katja Kipping.

Den ganzen Podcast hören Sie hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

„Berliner & Pfannkuchen" ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe.

Letzte Woche war der Landeswahlleiter zu Gast:

Außerdem können Sie noch nachhören:

