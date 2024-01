Polizei bat um Mithilfe Vermisster Mann aus Berlin-Lichtenberg von Krankenhaus-Mitarbeitern wiedererkannt

Die Berliner Polizei suchte mit einem Foto nach einem Mann aus Lichtenberg. Der 72-jährige Helmut L. wurde seit dem 27. Dezember 2023 vermisst.

Der Mann ist gehörlos und an Demenz erkrankt. Deshalb ist er orientierungslos. Außerdem kann er sich nicht selbständig artikulieren.

Am 26. Dezember verließ er seine Wohnung an der Franz-Jacob-Straße im Ortsteil Fennpfuhl. Danach wurde er zuletzt am S-Bahnhof Osdorfer Straße in Lichterfelde (Bezirk Steglitz-Zehlendorf) gesehen.

Nach Neujahr wurde der Mann von Mitarbeitern eines Krankenhauses auf dem Foto der Öffentlichkeitsfahndung erkannt. Sie verständigten die Polizei. (Tsp)