Polizei fahndet nach Dieben Sammlermünzen aus Auto in Berlin-Neukölln gestohlen

Vor etwa einem Jahr ist es in Berlin-Neukölln zu einem Diebstahl von Sammlermünzen und Banknoten aus einem Auto gekommen. Am 5. Februar 2023 sollen zwei Tatverdächtige mehrere Koffer aus einem geparkten Wagen geklaut haben, teilte die Polizei am Donnerstag in einem Fahndungsaufruf mit. Nun sucht die Polizei mit Bildern nach den beiden tatverdächtigen Männern.

Zwischen 16 und 16.30 Uhr sollen die beiden Männer die Scheibe eines SUVs eingeschlagen haben. Der Wagen der Marke Daimler Chrysler war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Neukölln Carree in der Sonnenallee Ecke Grenzallee geparkt.

Sammlermünzen aus Auto gestohlen - Wer kennt diesen Tatverdächtigen? © Polizei Berlin

Die Tatverdächtigen sollen drei Koffer mit Sammlermünzen und Banknoten entwendet haben, schreibt die Polizei weiter. Anschließend sollen sie am Einkaufszentrum vorbei in Richtung Grenzallee geflohen sein.

Jetzt sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden tatverdächtigen Männern. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat am Sonntag, 5. Februar 2023, zwischen 16 und 16.30 Uhr auffällige Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in Friedrichshain unter den Telefonnummern (030) 4664-572200 (tagsüber) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail an Dir5K22@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)