Polizei im Großeinsatz : „Palästina-Kongress" in Berlin beginnt am Freitag

Unter dem Motto „Wir klagen an“ findet der „Palästina-Kongress“ in Berlin statt. Der Ort soll erst kurz vorher bekannt gegeben werden. An der Veranstaltung gibt es scharfe Kritik.