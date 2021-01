Ein illegales Treffen von bis zu 40 Fußballfans des Berliner Regionalligisten BFC Dynamo ist am Freitagabend von der Polizei aufgelöst worden. Die Gruppe in Fankleidung wollte entgegen der Corona-Regeln das 55-jährige Bestehen des Clubs in Lichtenberg „gebührend“ feiern, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Gründung des BFC fiel auf den 15. Januar 1966. Der DDR-Rekordmeister ist nach der Wende ins Amateurlager abgerutscht und trägt seine Spiele als Regionalligist heute im Jahnstadion in Prenzlauer Berg aus. Das Fan-Treffen am Freitagabend trug sich indes am Weißenseer Weg zu, wo sich auch das Sportforum Hohenschönhausen mit dem Trainingsplatz von Dynamo befindet.

Der Mitteilung zufolge wollten die Fans Pyrotechnik abbrennen, mit legalen und illegalen Feuerwerkskörpern. Die Beamten beschlagnahmten das Material. Auch ein Schlagstock und mutmaßliche Drogen wurden sichergestellt.

Einige Fans hätten die Sicherheitskräfte beleidigt, ein 47-Jähriger habe versucht, einen Polizisten zu schlagen, hieß es weiter. Er wurde vorläufig festgenommen. Alle erhielten Platzverweise.

Die Beamten notierten neben der Anzeigen wegen Beleidigung auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz - und in 18 Fällen auch gegen das Infektionsschutzgesetz. (Tsp, dpa)