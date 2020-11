Die vor elf Tagen in Pankow gefundenen Knochenteile stammen von einem Menschen - und zwar von dem seit 5. September vermissten Stefan T. aus Lichtenberg. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei habe Hinweise auf Kannibalismus, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, die Ermittler gingen von einer Kannibalismus-Tat aus sexuellen Motiven aus.

Dafür spräche, dass der gefundene Knochen komplett fleischlos gewesen sein soll, hieß es unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach werde vermutet, dass der 44-jährige T. Opfer eines Kannibalen wurde.

Bereits zuvor hieß es offiziell, dass die Polizei vermute, T. sei Opfer eines Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen geworden. Am Mittwoch sei ein 41 Jahre alter Mann aus Pankow wegen „dringenden Verdachts des Totschlags“ festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er kam in Untersuchungshaft, ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Sexualmord aus niedrigen Beweggründen.

Bislang soll der Tatverdächtige, ein Sekundarschullehrer, schweigen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Aus Chatprotokollen zwischen dem Opfer T. und dem verdächtigen Mann soll hervorgehen, dass sich beide für ein Treffen verabredet hatten.

Der Tatverdächtige soll dem Bericht zufolge im Internet nicht nur nach Dates gesucht haben. Vielmehr sollen die Ermittler in seinen Google-Suchverläufen auch entdeckt haben, dass er sich für Kannibalismus interessiert haben soll.

Seit dem 5. September war Stefan T. spurlos verschwunden, der Monteur im Hochleitungsbau hatte seine Wohngemeinschaft in Lichtenberg kurz vor Mitternacht verlassen. Der Fall erinnert an den "Kannibalen von Rotenburg".

Im März 2001 hatte ein damals 46-jähriger Mann einen 43-jährigen Berliner Ingenieur kastriert, getötet, geschlachtet und später teilweise verspeist. Erst im Dezember 2002 wurde der Fall aufgedeckt.

Demnach hat der Täter in seinem Haus vor laufender Kamera das Opfer – angeblich mit dessen vollem Einverständnis – getötet und Teile von ihm gegessen. Der Mann teilte sich das Menschenfleisch ein, die Polizisten fanden es, portioniert in Plastiktüten, in seiner Gefriertruhe.

Nachahmer in Neukölln: „Metzger030“ schlug 2004 zu

2004 hatte ein Mann in Neukölln dann versucht, den "Menschenfresser von Rotenburg" nachzuahmen. Ein Maler hatte 2004 unter dem Pseudonym „Metzger30“ in einem Internetforum ein Inserat hinterlassen – unter der Überschrift „Septemberbraten“.

Er suchte einen „Mann, der sich als Festbraten zur Verfügung stellt“. Doch in letzter Konsequenz schreckte der Neuköllner dann zurück: Das Fleisch seines Opfers verzehrte er nicht.

Der aktuelle Berliner Fall kam ans Licht, nachdem Spaziergänger die Knochenteile am 8. November in einem Waldstück in Buch entdeckt hatten. Weil es den Verdacht gab, dass es sich um menschliche Überreste handelt, übernahm die Gerichtmedizin die Ermittlungen. Es kamen Spürhunde zum Einsatz, weitere Knochenteile wurden sichergestellt.

Mit Fotos und Hinweisen hatte die Polizei nach dem vermissten 44-Jährigen gesucht. Den Angaben zufolge arbeitete der Mann als Monteur im Hochleitungsbau und nutzte verschiedene Dating-Plattformen, um sich sowohl mit Männern als auch mit Frauen zu treffen.

Am 8. November hatten Spaziergänger beim Gassigehen mit ihrem Hund an einem Waldstück am Buchholzer Graben mehrere Knochen entdeckt. Da nicht auszuschließen war, dass es sich um menschliche Überreste handelt, waren sie von der Gerichtsmedizin sichergestellt worden. (Tsp, dpa)