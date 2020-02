Großeinsatz der Polizei in Kreuzberg: Vor dem bekannten Berliner Veranstaltungshaus Tempodrom sind am späten Freitagabend Schüsse gefallen. Ein Mensch kam dadurch ums Leben. Vier weitere wurden durch die Schüsse verletzt, mindestens ein Teil von ihnen schwer. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Die Polizei rückte kurz vor 23 Uhr mit schwerbewaffneten Kräften zum Tempodrom aus. Mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen reihten sich auf. Auch mehrere Rettungswagen fuhren zum asphaltierten Vorplatz des Tempodroms.

Wie Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein dem Tagesspiegel berichtete, fanden die Rettungskräfte nur noch zwei Schwerverletzte vor dem Haupteingang vor. Drei Verletzte hätten sich bereits selbstständig ins Krankenhaus begeben. Von diesen sei einer zumindest so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in eine andere Klinik notverlegt werden musste. Einem der beiden Verletzten, die sie am Tempodrom vorfanden, konnten die Notärzte nicht mehr helfen.

In dem zeltartigen Gebäude fand am Abend eine türkische Comedy-Show statt: die "Güldür Güldur Show". Die Veranstaltung wurde auf der Tempodrom-Website als "Fernsehklassiker" beworben. Eine Besucherin berichtete dem Tagesspiegel, dass das Publikum kurz vor Ende der Veranstaltung durch den Notausgang das Tempodrom verlassen musste. Ob es irgendeinen Zusammenhang mit der Tat gab, war ebenfalls unklar.