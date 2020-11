Nach Tagesspiegel-Informationen gab es in der Neuköllner Dar-as-Salam-Moschee am Donnerstagmorgen eine Razzia wegen des Verdachts auf Corona-Subventionsbetrug. Ein Polizeisprecher bestätigte am Abend auf Anfrage einen Einsatz in den Räumlichkeiten des Vereins „Neuköllner Begegnungsstätte“ (NBS).

Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien neben den Räumen des Vereins auch die Wohn- und Aufenthaltsadresse des Vorstandsvorsitzenden durchsucht worden. Es soll der Verdacht auf Betrug mit Corona-Soforthilfen bestehen, weshalb die Staatsanwaltschaft der Polizei einen Durchsuchungsbeschluss erteilt haben soll.

In einem Video, das dem Tagesspiegel vorliegt, waren schwerbewaffnete und maskiere Polizisten zu sehen, die sich am Morgen Zugang zur Moschee in der Flughafenstraße verschafften. Der Einsatz soll gegen 8 Uhr stattgefunden haben.

Der Verein NBS wurde wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Muslimbruderschaft in den Jahren 2015 und 2016 im Verfassungsschutzbericht erwähnt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Verein klagte erfolgreich gegen die Erwähnung, wird aber laut Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) weiter von Verfassungsschützern beobachtet.

Mehr zum Thema 300 Menschen vor Neuköllner Moschee Berliner Imam will „interreligiöse Aktion“ vorerst nicht wiederholen

Der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Imam Mohamed Taha Sabri, wurde 2016 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Er habe sich für die Verständigung zwischen den Religionen stark gemacht, hieß es damals. Sabri war für den Tagesspiegel bislang nicht für ein Statement erreichbar.