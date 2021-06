In mehreren Berliner Parks und Grünanlagen ist in der Nacht zum Sonnabend die Polizei gegen illegale Partys mit teilweise mehr als tausend Beteiligten vorgegangen. Betroffen war nach Auskunft einer Sprecherin beispielsweise der Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Dort seien Einsatzkräfte nach einer Lärmbeschwerde angerückt und auf mehr als 1000 teilweise aggressive Feiernde getroffen. Die Beamten seien mit Flaschen beworfen worden, wobei zwei Einsätzkräfte verletzt worden seien.

Die Ermittlungen laufen, weitere Informationen sollten am Samstagnachmittag folgen, hieß es im Präsidium. Nach einem Bericht der "B.Z." hatten sich nach dem hochsommerlichen Freitag auch in anderen Parks Menschenmassen versammelt, wobei es teilweise zu Randale gekommen sei.

Betroffen waren demnach auch der Monbijoupark und der James-Simon-Park nahe der Museumsinsel, wo insgesamt rund 2000 Menschen dicht an dicht feierten und tranken. Als kurz vor Mitternacht Gruppen aus den beiden durch die Stadtbahntrasse getrennten Parks mit Reizgas aufeinander losgegangen seien, habe die Polizei eingegriffen und beide Parks geräumt.

Später in der Nacht seien die Beamten auch in der Hasenheide in Neukölln angerückt, nachdem sich Anwohner über Lärm beschwert hatten. Erst vor wenigen Tagen hatte das Bezirksamt Neukölln die völlige Übernutzung der Grünanlage beklagt.

Gedränge herrschte auch an den Badeseen in den Außenbezirken. Dort wurde massenhaft gegen das ganzjährig geltende Rauchverbot in Berliner Wäldern verstoßen, obwohl die Wälder nach mehreren Wochen ohne nennenswerten Regen völlig ausgetrocknet sind.

Nach Auskunft der Polizei seien zwar mehrere der Einsätze in den zentralen Parks durch Beschwerden über Lärm ausgelöst worden, aber an Ort und Stelle sei es dann auch um die Einhaltung der nach wie vor gültigen Corona-Schutzmaßnahmen gegangen.

Kontakte sollen noch immer reduziert werden

Laut der zuletzt zu Monatsbeginn aktualisierten Infektionsschutzverordnung des Senats ist nach wie vor "jede Person angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren und auf Reisen zu verzichten sowie die eigene Wohnung oder gewöhnliche Unterkunft nur aus triftigen Gründen zu verlassen".

Der Aufenthalt "im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, Wegen, Plätzen und in Grünanlagen" ist nach wie vor nur mit Angehörigen von insgesamt maximal fünf Haushalten gestattet, "es gilt eine Personenobergrenze von höchstens zehn zeitgleich anwesenden Personen". Auch die Pflicht, möglichst 1,5 Meter Mindestabstand zu Mitmenschen zu halten, gilt nach wie vor.

Allerdings ist die Inzidenz, also die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, seit Monatsbeginn in Berlin von 34 auf aktuell 16 gesunken. Die Spanne reicht von knapp unter zehn in Pankow, Treptow-Köpenick und Lichtenberg bis zu 38 in Spandau.

Spätestens in der nächsten Woche dürfte das Problem der Massenpartys wieder akut werden, denn nach dem Temperaturdämpfer an diesem Wochenende sollen die Tagestemperaturen allmählich auf über 30 Grad steigen.

Polizeieinsatz auch in Köln



Eine Open-Air-Party in Köln mit rund 1000 Teilnehmern ist in der Nacht zu Samstag aufgelöst worden. Dabei sind zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden, alle drei seien jedoch dienstfähig geblieben, berichtete ein Polizeisprecher. Nach seinen Angaben hatte die Stadt die Polizei gegen 23.00 Uhr um Amtshilfe bei der Auflösung der Party am Aachener Weiher gebeten.



Mit „starken Kräften“ sei die Polizei dorthin gefahren. Zwei DJ-Pulte wurden sichergestellt. „Die DJs waren aber schon flüchtig“, so der Sprecher weiter. Die Menge habe sich dann zerstreut. Mehrere Anzeigen seien gefertigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Party gehandelt hat. Zuvor hatten mehrere Medien über die Auflösung der Party berichtet.

