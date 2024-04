Polizei suchte öffentlich An Demenz erkrankter 62-Jähriger aus Berlin-Spandau wieder aufgetaucht

Ein 62-jähriger Mann, der seit Mittwoch als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Demenzkranke wohlbehalten wieder angetroffen und zu seiner Tochter gebracht.

Zuvor hatte die Polizei Bilder des Mannes veröffentlicht und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Den Angaben zufolge hatte der Mann aus Kladow am Mittwoch gegen 8 Uhr seine Wohnung am Kladower Damm unbemerkt verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er mit seinem Auto bis zum Stahnsdorfer Damm in Brandenburg. Dort wurde der Wagen am Mittwochnachmittag gefunden. Der 62-Jährige leidet nach Angaben der Polizei an Demenz und ist orientierungslos. (Tsp)