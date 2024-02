Polizeieinsatz in Berlin-Dahlem Unbekannte klauen ganzen Geldautomaten

Immer wieder sprengen Kriminelle Geldautomaten in Berlin auf, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. In Dahlem sind unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen sogar noch weiter gegangen: Sie stahlen direkt den ganzen Geldautomaten.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde sie gegen 5 Uhr von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zu einem Supermarkt an der Königin-Luise-Straße alarmiert. Zuvor war bei der Sicherheitsfirma eine Alarmmeldung eingegangen. Der Mann gab an, dass ein Geldautomat, der sonst vor dem Supermarkt stand, von Unbekannten entwendet wurde.

Einsatzkräfte sicherten am Tatort Spuren und befragten mögliche Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.